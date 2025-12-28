Достижения.рф

Новогодняя сказка: Равшана Куркова показала трогательную съёмку с сыном и дочерью

Равшана Куркова поделилась редкими кадрами с детьми
Равшана Куркова (Фото: Instagram* / @rav_shana)

Равшана Куркова порадовала подписчиков редкими семейными кадрами.



В преддверии Нового года 45-летняя актриса опубликовала уютную фотосессию со своими детьми — 5-летним сыном Гаспаром и 2-летней дочерью Самирой.

На снимках — максимум тепла и искренности: Гаспар нежно обнимает и целует младшую сестру, Самира улыбается, а между детьми чувствуется трогательная близость без постановочных поз.

Дети Равшаны Курковой (Фото: Instagram* / @rav_shana)
Фотографии Куркова сопроводила добрым праздничным обращением: актриса пожелала подписчикам здоровья, радости, вдохновения и любви в новом году, подчеркнув, что главное — это тепло внутри семьи и вокруг неё.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
