Новогодняя сказка: Равшана Куркова показала трогательную съёмку с сыном и дочерью
Равшана Куркова порадовала подписчиков редкими семейными кадрами.
В преддверии Нового года 45-летняя актриса опубликовала уютную фотосессию со своими детьми — 5-летним сыном Гаспаром и 2-летней дочерью Самирой.
На снимках — максимум тепла и искренности: Гаспар нежно обнимает и целует младшую сестру, Самира улыбается, а между детьми чувствуется трогательная близость без постановочных поз.
Фотографии Куркова сопроводила добрым праздничным обращением: актриса пожелала подписчикам здоровья, радости, вдохновения и любви в новом году, подчеркнув, что главное — это тепло внутри семьи и вокруг неё.
