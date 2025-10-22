Ларису Гузееву проверяет полиция Индонезии за мошенничество с виллами на Бали
Индонезийская полиция начала проверку телеведущей Ларисы Гузеевой и застройщика Сергея Домогацкого по подозрению в мошенничестве. Их обвиняют в том, что они обманули более 60 человек при покупке вилл на Бали, причинив ущерб на сумму около 31 млрд рупий (примерно 2 млн долларов).
Как сообщает Telegram-канал Mash, одной из пострадавших стала Виктория Н., которая вложила через контору Домогацкого 200 тысяч долларов в строительство дома на острове после рекламы Гузеевой в соцсетях. Застройщик обещал «рай под пальмами», но затем исчез вместе с деньгами. Позже выяснилось, что он инсценировал своё похищение, избиение и вымогательство.
Против Домогацкого уже подано не менее 10 заявлений в Центр объединённой полицейской службы (SPKT) от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. Правоохранители отмечают, что некоторые виллы он продавал нескольким людям одновременно, а по другим проектам стройка так и не начиналась.
