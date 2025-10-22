Ларису Гузееву проверяет полиция Индонезии за мошенничество с виллами на Бали

22 октября 2025, 12:55

Лариса Гузеева (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Индонезийская полиция начала проверку телеведущей Ларисы Гузеевой и застройщика Сергея Домогацкого по подозрению в мошенничестве. Их обвиняют в том, что они обманули более 60 человек при покупке вилл на Бали, причинив ущерб на сумму около 31 млрд рупий (примерно 2 млн долларов).