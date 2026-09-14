Филипп Киркоров назвал «Мисс БРИКС» Валентину Алексееву своей девушкой

14 сентября 2026, 13:43

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Филипп Киркоров на концерте в московской «ВТБ Арене» неожиданно представил победительницу конкурса «Мисс БРИКС» Валентину Алексееву как свою девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Starhit.ru».





Выступление Киркорова прошло в рамках XII Спартакиады среди сотрудников ВТБ. Певец устроил для зрителей настоящее музыкальное шоу.



Он исполнил множество своих хитов и, разумеется, уделил особое внимание одной из главных муз последних месяцев. Перед тем как спеть новый хит «Луиза», Филипп Бедросович обратился к залу.

«Посвящаю песню своей девушке красивой», — сказал артист, говоря о Валентине.