Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, где она подвергалась насилию
В США власти отозвали лицензию у школы, где Пэрис Хилтон подвергалась насилию
Пэрис Хилтон отреагировала на решение властей штата Юта закрыть школу Provo Canyon School, где она проходила обучение в подростковом возрасте. Об этом сообщает BBC.
Лицензия учебного заведения была отозвана после проверки, выявившей нарушения, среди которых необоснованное применение ограничительных мер, агрессивное физическое воздействие и ненадлежащее отношение к воспитанникам.
Согласно решению властей, образовательная деятельность на территории кампуса должна быть прекращена до 6 августа. Хилтон назвала это событие важной победой для всех бывших учеников, которые рассказывали о негативном опыте пребывания в учреждении.
«Сегодня штат подтвердил то, что выжившие знали всё это время: Provo Canyon School подвела детей, оказавшихся под её опекой. Я была одной из этих детей. Я знаю, каково это — звать на помощь и верить, что никто не придёт», — заявила знаменитость.Ранее Пэрис Хилтон неоднократно рассказывала, что во время пребывания в школе столкнулась с жестоким обращением и психологическим давлением. По её словам, этот опыт оказал сильное влияние на её жизнь, а после этого она начала выступать за реформу системы подобных учреждений.
Кроме того, в июне власти ввели временные ограничения для филиала школы, предназначенного для мальчиков. Учреждению запретили принимать новых воспитанников после расследования, в ходе которого выяснилось, что сотрудники не смогли защитить одного из учеников во время драки и своевременно оказать ему медицинскую помощь.