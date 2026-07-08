Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, где она подвергалась насилию

08 июля 2026, 20:55

В США власти отозвали лицензию у школы, где Пэрис Хилтон подвергалась насилию

Пэрис Хилтон (Фото: Instagram* / @parishilton)

Пэрис Хилтон отреагировала на решение властей штата Юта закрыть школу Provo Canyon School, где она проходила обучение в подростковом возрасте. Об этом сообщает BBC.





Лицензия учебного заведения была отозвана после проверки, выявившей нарушения, среди которых необоснованное применение ограничительных мер, агрессивное физическое воздействие и ненадлежащее отношение к воспитанникам.



Согласно решению властей, образовательная деятельность на территории кампуса должна быть прекращена до 6 августа. Хилтон назвала это событие важной победой для всех бывших учеников, которые рассказывали о негативном опыте пребывания в учреждении.





«Сегодня штат подтвердил то, что выжившие знали всё это время: Provo Canyon School подвела детей, оказавшихся под её опекой. Я была одной из этих детей. Я знаю, каково это — звать на помощь и верить, что никто не придёт», — заявила знаменитость.