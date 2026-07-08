Звезда «Сватов» Фёдор Добронравов рассказал о выборе сыновей стать актёрами
Фёдор Добронравов признался, что никогда не заставлял детей идти по его стопам
Фёдор Добронравов рассказал о профессиональном пути своих сыновей и заявил, что никогда не навязывал им актёрскую карьеру. Об этом сообщает Super.
На премьере фильма «На деревню дедушке 2» в Москве артист отметил, что каждый человек должен самостоятельно выбирать своё направление в жизни.
«Я не хочу диктовать. Я и детям не диктовал, чтобы они шли в актёрство», — поделился актёр.Несмотря на отсутствие давления со стороны отца, оба сына Добронравова выбрали творческую профессию. Виктор Добронравов стал заслуженным артистом Российской Федерации, активно снимается в кино и сериалах, играет в театре, занимается озвучиванием и музыкой.
Младший сын артиста Иван Добронравов также построил успешную карьеру в кино. Зрителям он известен по ролям в проектах «Сваты» и «Кадетство», где снимался вместе с отцом, а также по многочисленным фильмам и сериалам.
Ранее Фёдор Добронравов признавался, что особенно дорожит совместными работами с сыновьями. По словам народного артиста России, такие проекты для него становятся не только частью профессиональной деятельности, но и возможностью провести время с семьёй.