Звезда «Сватов» Фёдор Добронравов рассказал о выборе сыновей стать актёрами

08 июля 2026, 21:04

Фёдор Добронравов признался, что никогда не заставлял детей идти по его стопам

Фёдор Добронравов (Фото: Instagram* / @dobronravov.fedor)

Фёдор Добронравов рассказал о профессиональном пути своих сыновей и заявил, что никогда не навязывал им актёрскую карьеру. Об этом сообщает Super.





На премьере фильма «На деревню дедушке 2» в Москве артист отметил, что каждый человек должен самостоятельно выбирать своё направление в жизни.





«Я не хочу диктовать. Я и детям не диктовал, чтобы они шли в актёрство», — поделился актёр.