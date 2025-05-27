Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)
Филипп Киркоров не смог выступить в Кремле из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет mk.ru.
Певец должен был выступить на концерте по случаю 85-летия композитора Давида Тухманова. Свое согласие Киркоров дал заранее и до последнего зрители ждали его выхода.
Но в день выступления артист не приехал. Возможно, это связано с отпуском, который исполнитель взял, чтобы восстановиться после получения ожогов на недавнем концерте.
Одна из поклонниц поп-короля заявила, что Киркоров выходил на сцену даже в самые трудные моменты своей жизни. По ее словам, артисту сейчас действительно непросто, раз он не приехал.
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*Запрещен в РФ
Но в день выступления артист не приехал. Возможно, это связано с отпуском, который исполнитель взял, чтобы восстановиться после получения ожогов на недавнем концерте.
Одна из поклонниц поп-короля заявила, что Киркоров выходил на сцену даже в самые трудные моменты своей жизни. По ее словам, артисту сейчас действительно непросто, раз он не приехал.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова