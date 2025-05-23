В Москве госпитализировали Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
Народного артиста России Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
У певца начались осложнения после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, а также на одной из рук началось осложнение из-за сахарного диабета.
В настоящее время врачи борются за здоровье поп-короля. Уточняется, что в больнице Киркоров лежит уже несколько недель.
Напомним, во время концерта в БКЗ «Октябрьский» у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Артист получил ожог второй степени.
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*Запрещен в РФ
В настоящее время врачи борются за здоровье поп-короля. Уточняется, что в больнице Киркоров лежит уже несколько недель.
Напомним, во время концерта в БКЗ «Октябрьский» у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Артист получил ожог второй степени.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова