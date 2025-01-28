Киркоров спел на свадьбе в Нью-Йорке: выступление с Кристиной Орбакайте, песни на иврите и поддерживающие Украину гости

Филипп Киркоров (фото: соцсети)
Филипп Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Среди гостей был организатор мероприятий в поддержку Украины, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что роскошное мероприятие прошло на одной из самых больших свадебных площадок Нью-Йорка Da Mikele Illagio.
Киркоров исполнил свои русскоязычные хиты «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», «Единственная моя» и «Дива». А также спел композицию на азербайджанском языке и исполнил песню «Хава нагила» на иврите.
На этой же сцене во время торжества выступала Кристина Орбакайте, исполнившая хит «Я не отдам тебя никому». А также Ангелина Каплан, Артур Амирян и израильский певец Ицик Орлев.
Среди гостей была замечена известная event-менеджер Алена Галушко. В 2022 году она активно высказывалась в поддержку Украины, а также организовывала благотворительные вечера, на которых выступали популярные украинские исполнители, например, KAZKA.
Читайте также:
Психоаналитик раскрыла, как Киркоров «ломает психику» собственной дочери
«Её рука»: Стало известно, кто бережет Филиппа Киркорова на небесах
«Унижают из-за роскошной жизни»: дочь Филиппа Киркорова подверглась травле, какие тайны она раскрыла в соцсетях, подробности
Киркоров исполнил свои русскоязычные хиты «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», «Единственная моя» и «Дива». А также спел композицию на азербайджанском языке и исполнил песню «Хава нагила» на иврите.
На этой же сцене во время торжества выступала Кристина Орбакайте, исполнившая хит «Я не отдам тебя никому». А также Ангелина Каплан, Артур Амирян и израильский певец Ицик Орлев.
Среди гостей была замечена известная event-менеджер Алена Галушко. В 2022 году она активно высказывалась в поддержку Украины, а также организовывала благотворительные вечера, на которых выступали популярные украинские исполнители, например, KAZKA.
Читайте также:
Психоаналитик раскрыла, как Киркоров «ломает психику» собственной дочери
«Её рука»: Стало известно, кто бережет Филиппа Киркорова на небесах
«Унижают из-за роскошной жизни»: дочь Филиппа Киркорова подверглась травле, какие тайны она раскрыла в соцсетях, подробности
Анастасия Чинкова