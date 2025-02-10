«Настя, это разрыв! Красотка! Подруга!»: Филипп Киркоров восхитился Славой после взаимных оскорблений

Слава (фото: Telegram @nastya_slavaa)
Певцы Филипп Киркоров и Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская) долгое время были врагами, но теперь снова дружат. Артист похвалил коллегу после её выступления в популярном музыкальном телешоу.
Слава и Филипп всегда были в хороших отношениях, однако в 2023 году этому пришёл конец. Они поругались из-за звёздного хирурга Тимура Хайдарова. Тогда Слава обвинила врача в некачественной работе, а Филипп, напротив, заступился за друга, который подарил ему подтянутое тело. В итоге этот конфликт перерос во вражду с взаимными упрёками и оскорблениями.
Однако вчерашнее выступление Славы в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ всё изменило. Сланевская исполнила песню Марии Белошапки «Городская сумасшедшая». Певица предстала перед зрителями в эпатажном наряде с мини-юбкой, кожаным беретом с вуалью и ботфортами. Номер звезды получился невероятно зажигательным.
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Киркоров остался в восторге от выступления Славы. Он не смог сдержать эмоций и отправил певице видео со словами восхищения, а она опубликовала его в своём личном блоге.
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Однако вчерашнее выступление Славы в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ всё изменило. Сланевская исполнила песню Марии Белошапки «Городская сумасшедшая». Певица предстала перед зрителями в эпатажном наряде с мини-юбкой, кожаным беретом с вуалью и ботфортами. Номер звезды получился невероятно зажигательным.
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Киркоров остался в восторге от выступления Славы. Он не смог сдержать эмоций и отправил певице видео со словами восхищения, а она опубликовала его в своём личном блоге.
«Настя, это разрыв! Красотка! Слушай, образ потрясающий! Ты, конечно, огонь. Подруга!», – эмоционально высказался король российской эстрады.Читайте также:
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Анастасия Чинкова