Лолита Милявская обвинила Филиппа Киркорова в подлости

Певица Лолита Милявская резко осудила Филиппа Киркорова за нападки на блогера Анастасию Ивлееву после «голой вечеринки», на которой сам пробыл не менее двух часов, но позже всячески оправдывался, говоря, что пробыл там несколько минут.