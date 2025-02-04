Лолита Милявская обвинила Филиппа Киркорова в подлости

Лолита Милявская (Фото: соцсети)
Певица Лолита Милявская резко осудила Филиппа Киркорова за нападки на блогера Анастасию Ивлееву после «голой вечеринки», на которой сам пробыл не менее двух часов, но позже всячески оправдывался, говоря, что пробыл там несколько минут.
Напомним, Филипп Киркоров стал одним из гостей скандальной вечеринки Ивлеевой, однако, когда мероприятие вызвало общественный резонанс, король российской эстрады заявлял, что пришел туда только из уважения к хозяйке вечера, которая его перед этим выручила в сложной ситуации. Он также утверждал, что провел там всего несколько минут.
На съемках шоу «Соловьев Live» Лолита заявила, что Киркоров хорошо проводил время на вечеринке, а когда разразился скандал, то попросту предал всех своих коллег.
«Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в декабре 2023 года в клубе «Мутабор». Там присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса. Тогда общественность возмутилась проведению подобных мероприятий в то время, как Россия проводит спецоперацию на Украине.
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На съемках шоу «Соловьев Live» Лолита заявила, что Киркоров хорошо проводил время на вечеринке, а когда разразился скандал, то попросту предал всех своих коллег.
«Он находился на вечеринке 2-3 часа, как и я. При этом обвинил Настю Ивлееву почему-то, которая также являлась лицом вечеринки и попала. Мы все провинились. Филипп Киркоров для меня — человек, который просто предал всех своих собратьев», — заявила Лолита.Кроме того, певица высмеяла попытку Киркорова отомстить Ивлеевой, когда он публично заявил, что убрал Настю из новогодней комедии. По словам Лолиты, у Киркорова нет таких полномочий.
«Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в декабре 2023 года в клубе «Мутабор». Там присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса. Тогда общественность возмутилась проведению подобных мероприятий в то время, как Россия проводит спецоперацию на Украине.
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Элина Позднякова