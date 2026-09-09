Филипп Киркоров открыл памятник родителям за 10 млн рублей

09 сентября 2026, 13:52

Филипп Киркоров открыл семейный мемориал родителям на Троекуровском кладбище

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров провёл торжественную церемонию открытия семейного мемориала своим покойным родителям на Троекуровском кладбище. Стоимость памятника составила 10 миллионов рублей. На мероприятии присутствовали близкие друзья и коллеги артиста, а также его дети — Мартин и Алла-Виктория. Об этом сообщает Super.