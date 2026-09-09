Филипп Киркоров открыл памятник родителям за 10 млн рублей
Филипп Киркоров провёл торжественную церемонию открытия семейного мемориала своим покойным родителям на Троекуровском кладбище. Стоимость памятника составила 10 миллионов рублей. На мероприятии присутствовали близкие друзья и коллеги артиста, а также его дети — Мартин и Алла-Виктория. Об этом сообщает Super.
Церемония началась с того, что с монументальной скульптурной композиции сняли массивное золотое покрывало. В этот момент прозвучала знаковая для семьи итальянская композиция Guarda che luna. Киркоров рассказал, что именно эта песня в исполнении его отца Бедроса стала одним из главных творческих триумфов в его жизни.
Почтить память родителей артиста приехали Ирина Винер, Владимир Винокур, Жасмин, Люся Чеботина и Нелли Кобзон. Для Киркорова открытие мемориала стало особенно личным событием — он решил объединить в одном родовом склепе память сразу нескольких поколений семьи.
Для создания семейного захоронения артист также перевёз в Россию прах своей матери Виктории Марковны и бабушки. До этого они долгие годы покоились в Болгарии.
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