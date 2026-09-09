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Филипп Киркоров открыл памятник родителям за 10 млн рублей

Филипп Киркоров открыл семейный мемориал родителям на Троекуровском кладбище
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров провёл торжественную церемонию открытия семейного мемориала своим покойным родителям на Троекуровском кладбище. Стоимость памятника составила 10 миллионов рублей. На мероприятии присутствовали близкие друзья и коллеги артиста, а также его дети — Мартин и Алла-Виктория. Об этом сообщает Super.



Церемония началась с того, что с монументальной скульптурной композиции сняли массивное золотое покрывало. В этот момент прозвучала знаковая для семьи итальянская композиция Guarda che luna. Киркоров рассказал, что именно эта песня в исполнении его отца Бедроса стала одним из главных творческих триумфов в его жизни.

Почтить память родителей артиста приехали Ирина Винер, Владимир Винокур, Жасмин, Люся Чеботина и Нелли Кобзон. Для Киркорова открытие мемориала стало особенно личным событием — он решил объединить в одном родовом склепе память сразу нескольких поколений семьи.

Для создания семейного захоронения артист также перевёз в Россию прах своей матери Виктории Марковны и бабушки. До этого они долгие годы покоились в Болгарии.

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