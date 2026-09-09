Особняк Николаса Кейджа за $10,5 млн буквально уходит под землю
Роскошный особняк актёра Николаса Кейджа стоимостью около $10,5 млн оказался под угрозой из-за внезапного обрушения грунта. Часть подъездной дорожки рядом с гаражом буквально провалилась под землю, а на её месте образовался огромный кратер размером примерно 9 на 9 метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
На кадрах с места видно, что вниз ушли не только асфальт и бетонное покрытие, но и фрагменты ограждения и других конструкций. Вместе с ними в провал рухнули силовой кабель и элементы бетонных сооружений.
Обрушение также повредило расположенные под землёй коммуникации — трубы водоснабжения и газопровод. После сообщений о возможном повреждении газовой магистрали на место прибыли пожарные и специалисты в защитных жилетах, которые начали обследовать территорию и оценивать последствия случившегося.
Предположительно, причиной обвала могла стать эрозия береговой линии. Ситуацию могли усугубить проливные дожди и мощные океанские волны, сформировавшиеся после урагана «Мари».
Теперь специалистам предстоит оценить масштаб повреждений и понять, насколько безопасно находиться рядом с участком. Для владельца особняка за $10,5 млн ситуация выглядит особенно тревожно: буквально часть территории вокруг дома начала уходить под землю.
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