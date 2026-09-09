Особняк Николаса Кейджа за $10,5 млн буквально уходит под землю

09 сентября 2026, 12:41

Огромный провал образовался прямо у роскошного дома актёра Николаса Кейджа

Николас Кейдж (Фото: кадр из фильма «Медовый месяц в Лас-Вегасе»)

Роскошный особняк актёра Николаса Кейджа стоимостью около $10,5 млн оказался под угрозой из-за внезапного обрушения грунта. Часть подъездной дорожки рядом с гаражом буквально провалилась под землю, а на её месте образовался огромный кратер размером примерно 9 на 9 метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».