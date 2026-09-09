«Теперь это дело принципа»: Анна Семенович раскрыла подробности ссоры с Татьяной Булановой
Анна Семенович рассказала о конфликте с Татьяной Булановой, который, по данным МК, разгорелся из-за новой песни. Демо композиции автор отправил сразу двум певицам — такой подход нередко используют в музыкальной индустрии, когда несколько артистов одновременно могут заинтересоваться одним треком.
На этот раз Буланова и Семенович практически одновременно захотели приобрести песню. Композитор не стал выбирать между артистками и предложил им самостоятельно договориться. Однако вместо компромисса это привело к серьёзной ссоре. По информации издания, после конфликта Семенович попросила переселить её в другую гримёрку, а Буланова захотела перенести своё выступление и быстрее покинуть площадку. С тех пор певицы не общаются уже несколько недель.
Муж Булановой Валерий, как утверждается, пытался помирить артисток и даже предлагал супруге уступить песню Семенович. Но Татьяна от идеи отказалась, заявив, что ситуация для неё стала принципиальной.
«Теперь это дело принципа. Пусть песню поёт кто угодно, только не Семенович», — заявила Буланова.Семенович, в свою очередь, тоже не понимает, почему подруги не могут договориться. По словам певицы, она признаёт, что песня действительно сильная и Буланова имеет право хотеть её исполнить, но считает, что коллега могла бы уступить ей композицию.