«Теперь это дело принципа»: Анна Семенович раскрыла подробности ссоры с Татьяной Булановой

09 сентября 2026, 12:59

Буланова и Семенович перестали общаться из-за песни — конфликт вышел за кулисы

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович рассказала о конфликте с Татьяной Булановой, который, по данным МК, разгорелся из-за новой песни. Демо композиции автор отправил сразу двум певицам — такой подход нередко используют в музыкальной индустрии, когда несколько артистов одновременно могут заинтересоваться одним треком.





На этот раз Буланова и Семенович практически одновременно захотели приобрести песню. Композитор не стал выбирать между артистками и предложил им самостоятельно договориться. Однако вместо компромисса это привело к серьёзной ссоре. По информации издания, после конфликта Семенович попросила переселить её в другую гримёрку, а Буланова захотела перенести своё выступление и быстрее покинуть площадку. С тех пор певицы не общаются уже несколько недель.



Муж Булановой Валерий, как утверждается, пытался помирить артисток и даже предлагал супруге уступить песню Семенович. Но Татьяна от идеи отказалась, заявив, что ситуация для неё стала принципиальной.





«Теперь это дело принципа. Пусть песню поёт кто угодно, только не Семенович», — заявила Буланова.