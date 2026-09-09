«Сыночку-корзиночку не воспитаю»: Мария Погребняк резко ответила критикам

09 сентября 2026, 13:18

Мария Погребняк рассказала о строгом воспитании сыновей

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк публично ответила на критику в соцсетях из-за методов воспитания младшего сына Володи. Некоторые подписчики считают, что мальчик с раннего возраста живёт в слишком жёстком режиме: кружки, тренировки и минимум свободного времени. Пользователи также предположили, что ребёнку не хватает материнской ласки.





Сама Мария с такой оценкой категорически не согласилась. Модель заявила, что сознательно делает ставку на дисциплину и считает важным с детства приучать сыновей к режиму и ответственности.





«Я не хочу вырастить сыночку-корзиночку. Я хочу вырастить настоящих сильных мужчин, поэтому жопу я им целовать не буду. У нас есть режим, дисциплина. Проснулся, умылся, завтракаем и выезжаем на тренировку», — объяснила Погребняк.