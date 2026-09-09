«Сыночку-корзиночку не воспитаю»: Мария Погребняк резко ответила критикам
Мария Погребняк рассказала о строгом воспитании сыновей
Мария Погребняк публично ответила на критику в соцсетях из-за методов воспитания младшего сына Володи. Некоторые подписчики считают, что мальчик с раннего возраста живёт в слишком жёстком режиме: кружки, тренировки и минимум свободного времени. Пользователи также предположили, что ребёнку не хватает материнской ласки.
Сама Мария с такой оценкой категорически не согласилась. Модель заявила, что сознательно делает ставку на дисциплину и считает важным с детства приучать сыновей к режиму и ответственности.
«Я не хочу вырастить сыночку-корзиночку. Я хочу вырастить настоящих сильных мужчин, поэтому жопу я им целовать не буду. У нас есть режим, дисциплина. Проснулся, умылся, завтракаем и выезжаем на тренировку», — объяснила Погребняк.По словам Марии, такой подход она считает частью воспитания самостоятельных и сильных мужчин. А вот подписчики, судя по комментариям, пока не пришли к единому мнению: для одних дисциплина с детства — хороший фундамент, а другие уверены, что детям всё-таки нужно больше мягкости.