Пугачевой грозит выселение из летней виллы в Юрмале
Певица Алла Пугачева и Максим Галкин* могут потерять свою летнюю резиденцию в Юрмале, которую пара арендует уже десять лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Бывший совладелец Parex Banka и владелец виллы выставил недвижимость на продажу. Переговоры уже идут, и цена, которая сначала составляла €10 млн (888 млн рублей), была снижена до €6 млн (523 млн рублей). Уточняется, что собственник стремится завершить сделку как можно быстрее.
Несмотря на продажу, пара пока остается в особняке, поскольку заплатила за аренду более 6 млн рублей. Знаменитости планируют успеть посетить фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале и провести там еще один месяц. Новый владелец хочет использовать виллу для личного проживания и не намерен сдавать ее в аренду, что может поставить под угрозу многолетнюю традицию летних визитов звездной семьи.
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