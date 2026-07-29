Пугачевой грозит выселение из летней виллы в Юрмале

29 июля 2026, 09:38

Mash: в Юрмале продают виллу, которую Алла Пугачева арендует уже 10 лет

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин* могут потерять свою летнюю резиденцию в Юрмале, которую пара арендует уже десять лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.