«Пример для многих»: блогер Пинчук сравнила возлюбленного с героями турецких сериалов

14 августа 2026, 22:58

Блогер Ирина Пинчук уверена, что их с Саламбеком отношения продлятся всю жизнь

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Ирина Пинчук откровенно рассказала подписчикам о своих отношениях с возлюбленным Саламбеком. Блогер не стала скромничать и заявила, что считает их пару практически образцовой.





По словам Ирины, мужчина напоминает ей героев турецких сериалов — он решает проблемы, заботится о своей женщине и предпочитает доказывать свои чувства поступками, а не словами.



