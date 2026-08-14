«Пример для многих»: блогер Пинчук сравнила возлюбленного с героями турецких сериалов
Блогер Ирина Пинчук уверена, что их с Саламбеком отношения продлятся всю жизнь
Ирина Пинчук откровенно рассказала подписчикам о своих отношениях с возлюбленным Саламбеком. Блогер не стала скромничать и заявила, что считает их пару практически образцовой.
По словам Ирины, мужчина напоминает ей героев турецких сериалов — он решает проблемы, заботится о своей женщине и предпочитает доказывать свои чувства поступками, а не словами.
«Мои отношения — пример для многих. Даже не преувеличиваю и не стесняюсь этого! Он — такой, как из турецких сериалов, по темпераменту: решит все проблемы и за свою женщину сделает всё! Умеет любить — проявляется поступками, а не словами», — поделилась блогер.Пинчук также подчеркнула, что воспринимает эти отношения как историю на всю жизнь. Похоже, Ирина уверена, что встретила именно того самого мужчину.