«Третий – не лишний»: беременная Ида Галич призналась, что у нее появился еще один мужчина
Ида Галич заявила, что нашла массажиста из-за нежелания жениха массировать ноги
Ида Галич призналась, что в отношениях с Олегом Ледвичем у нее появился еще один мужчина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Проблема в том, что 35-летняя телеведущая находится на седьмом месяце беременности, из-за чего у нее постоянно отекают ноги, а ее избранник патологически ненавидит делать массаж. При этом она подчеркнула, что это не отменяет того, что ее жених — прекрасный отец и достойный партнер.
«Объяснять, что ЭТО за красная тряпка для очень сильно беременной женщины, думаю, не надо. Плюс он очень устает после работы, укладывания дочери, всех своих дел и ближе к ночи действительно выглядит очень потрепанным, что доставать его просьбами помять отекшие, как у слона ножки, язык не повернется», — пожаловалась видеоблогер.Тогда на помощь пришли его родители, подарив невесте сына массажные сапожки. Однако этого оказалось недостаточно, и звездной маме пришлось искать специалиста.
«В наших отношениях появился еще один мужчина — Вадим. Прекрасный массажист-кинезиолог. <….> Все довольны. В данном случае третий не то, что не лишний, а очень даже нужный», — резюмировала она.Напомним, Ида Галич и Олег Ледвич встречаются более двух лет. Телеведущая воспитывает сына Леона, который родился в браке с Аланом Басиевым. У бизнесмена есть дочь Анна от бывшей супруги Марии.