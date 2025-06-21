«Третий – не лишний»: беременная Ида Галич призналась, что у нее появился еще один мужчина

21 июня 2025, 12:08

Ида Галич заявила, что нашла массажиста из-за нежелания жениха массировать ноги

Ида Галич (Фото: Телеграм/GALICH_onok)

Ида Галич призналась, что в отношениях с Олегом Ледвичем у нее появился еще один мужчина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.





Проблема в том, что 35-летняя телеведущая находится на седьмом месяце беременности, из-за чего у нее постоянно отекают ноги, а ее избранник патологически ненавидит делать массаж. При этом она подчеркнула, что это не отменяет того, что ее жених — прекрасный отец и достойный партнер.

«Объяснять, что ЭТО за красная тряпка для очень сильно беременной женщины, думаю, не надо. Плюс он очень устает после работы, укладывания дочери, всех своих дел и ближе к ночи действительно выглядит очень потрепанным, что доставать его просьбами помять отекшие, как у слона ножки, язык не повернется», — пожаловалась видеоблогер.

«В наших отношениях появился еще один мужчина — Вадим. Прекрасный массажист-кинезиолог. <….> Все довольны. В данном случае третий не то, что не лишний, а очень даже нужный», — резюмировала она.