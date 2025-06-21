«Взрослая жизнь — не сплошной фейерверк»: Алена Кравец простила дочь, которую сдала в детдом

21 июня 2025, 11:40

Алена Кравец заявила, что простила дочь, которую отправила в детдом после ссор

Алена Кравец (Фото: Инстаграм* @kravetsalena)

Светская львица Алена Кравец простила дочь, которую отправила в детский дом после огромного количества конфликтов. В разговоре с aif.ru артистка рассказала, что на самом деле привело к недомолвкам в семье.





Недавно публика удивилась, узнав, что 18-летняя дочь певицы в действительности не является ей родной. Однако непомерный шок ждал общественность позднее, когда оказалось, что Алена сдала приемную дочь обратно в детдом. Сейчас светская львица нашла в себе силы раскрыть, что на самом деле произошло в их семье. Со слов Кравец, Даниэла сама решила уйти в интернат.





«Ей было уже 15 лет. В суде, когда ее спросила судья, она сама отказалась с нами жить. Она захотела свободы, как она говорила. Ей не хотелось придерживаться элементарных правил семьи: не врать на каждом шагу и не воровать! Как она это делала в течение многих лет», — откровенничала Алена Кравец.

«Может быть, спустя много лет, окончательно повзрослев и получив жизненные уроки, а ведь взрослая жизнь — не сплошной фейерверк, Даниэла осознает, что мы с мужем были теми единственными людьми, которые ее действительно любили», — подчеркнула звезда.