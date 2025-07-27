«Мы — настоящая банда!»: Анна Семенович появилась на юбилее рыжего «Иванушки» с женихом

27 июля 2025, 17:25

Певица Анна Семенович лично поздравила Андрея Григорьева-Апполонова с юбилеем

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

26 июля солисту группы «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 55 лет. Певец отметил юбилей в Сочи, куда пригласил много звёзд российского шоу-бизнеса. В числе приглашённых оказалась и певица Анна Семенович, которая прибыла на праздник с женихом. Анна лично поздравила рыжего «Иванушку» и опубликовала соответствующее фото в своём блоге.





Семенович, которую накрыла ностальгия, очень трогательно поздравила юбиляра и вспомнила, что совершенно новый мир для неё открылся 20 лет назад, когда она попала в группу «Блестящие».

«Шоу-бизнес 2000-х был невероятно ярким и весёлым! В те годы я обрела множество замечательных друзей!» — заявила Анна.

«Я так счастлива, что попала на твой юбилей, Андрюха! Очень тебя люблю! С днём рождения! Желаю тебе счастья, процветания и всего самого-самого наилучшего! Мы — настоящая банда!» — поздравила Анна певца.