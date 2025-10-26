Достижения.рф

«До встречи!»: Лепс проигнорировал скандальное видео и пообещал новые концерты

Лепс заявил о продолжении гастрольного тура, не комментируя слухи о госпитализации
Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс впервые обратился в личном блоге к публике после новостей о госпитализации с отравлением и скандального выступления во Владивостоке.



На том концерте Лепс вёл себя неадекватно — курил, использовал ненормативную лексику, а часть композиций вместо него исполнили зрители. Гастрольный тур исполнителя хита «Рюмка водки» оказался под угрозой срыва, однако певец заявил, что все запланированные концерты пройдут по расписанию.

«Ближайшие концерты в Казани и Самаре состоятся, как и планировалось: 28 октября и 30 октября. До встречи!» — сообщил 63-летний музыкант.
При этом артист не опроверг слухи о госпитализации и не прокомментировал видеозапись с концерта во Владивостоке, которая активно распространяется в интернете.

Ранее стало известно, что Григорию Лепсу грозят неприятности в случае женитьбы на Авроре Кибе.
Ольга Щелокова

