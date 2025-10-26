«До встречи!»: Лепс проигнорировал скандальное видео и пообещал новые концерты
Лепс заявил о продолжении гастрольного тура, не комментируя слухи о госпитализации
Певец Григорий Лепс впервые обратился в личном блоге к публике после новостей о госпитализации с отравлением и скандального выступления во Владивостоке.
На том концерте Лепс вёл себя неадекватно — курил, использовал ненормативную лексику, а часть композиций вместо него исполнили зрители. Гастрольный тур исполнителя хита «Рюмка водки» оказался под угрозой срыва, однако певец заявил, что все запланированные концерты пройдут по расписанию.
«Ближайшие концерты в Казани и Самаре состоятся, как и планировалось: 28 октября и 30 октября. До встречи!» — сообщил 63-летний музыкант.При этом артист не опроверг слухи о госпитализации и не прокомментировал видеозапись с концерта во Владивостоке, которая активно распространяется в интернете.
Ранее стало известно, что Григорию Лепсу грозят неприятности в случае женитьбы на Авроре Кибе.