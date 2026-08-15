«Кидали на деньги»: Филипп Киркоров раскрыл, как его обманывали аферисты в начале карьеры
Киркоров признался, что в молодости мошенники забирали деньги с его концертов
Филипп Киркоров вспомнил непростой период в начале своей карьеры и рассказал, что в молодости неоднократно сталкивался с концертными аферистами. Об этом сообщает Super.
По словам артиста, организаторы некоторых выступлений собирали деньги с продажи билетов, а затем исчезали, не выплатив певцу гонорар.
О своих финансовых потерях Киркоров рассказал на вечеринке в честь 20-летия «Мисс БРИКС — 2026» Валентины Алексеевой. Певец признался, что подобные ситуации происходили с ним, когда ему было около 20 лет.
«Обманывали, кидали на деньги, не платили за концерты. А я всё равно выходил и пел. Они собирали кассу и пропадали перед концертом. <…> У меня таких концертов было очень много по молодости», — рассказал Филипп Бедросович.Несмотря на то что организаторы могли исчезнуть с выручкой, артист не отменял выступления. Киркоров объяснил, что не хотел подводить зрителей, которые заранее покупали билеты и приходили на концерт ради его выступления.
По словам певца, в начале карьеры ему приходилось сталкиваться с подобными историями довольно часто. При этом опыт не помешал ему продолжить выступать и строить карьеру, которая впоследствии сделала его одним из самых известных российских поп-артистов.