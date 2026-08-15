«Кидали на деньги»: Филипп Киркоров раскрыл, как его обманывали аферисты в начале карьеры

15 августа 2026, 13:35

Киркоров признался, что в молодости мошенники забирали деньги с его концертов

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров вспомнил непростой период в начале своей карьеры и рассказал, что в молодости неоднократно сталкивался с концертными аферистами. Об этом сообщает Super.





По словам артиста, организаторы некоторых выступлений собирали деньги с продажи билетов, а затем исчезали, не выплатив певцу гонорар.



О своих финансовых потерях Киркоров рассказал на вечеринке в честь 20-летия «Мисс БРИКС — 2026» Валентины Алексеевой. Певец признался, что подобные ситуации происходили с ним, когда ему было около 20 лет.





«Обманывали, кидали на деньги, не платили за концерты. А я всё равно выходил и пел. Они собирали кассу и пропадали перед концертом. <…> У меня таких концертов было очень много по молодости», — рассказал Филипп Бедросович.