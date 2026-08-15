Торнике Квитатиани впервые публично показал невесту Диану
В честь 33-летия Торнике Квитатиани поделился кадрами с помолвки в Париже
Торнике Квитатиани впервые решил публично показать свою возлюбленную Диану. В честь своего 33-летия певец и спортсмен поделился романтичными кадрами, на которых запечатлён один из самых важных моментов в их отношениях — предложение руки и сердца.
На снимках Торнике делает предложение Диане на фоне Эйфелевой башни. Возлюбленная спортсмена младше него на 13 лет. Судя по публикации, девушка ответила согласием, а теперь пара готовится к свадьбе. Квитатиани признался, что этот день рождения стал для него особенным именно благодаря отношениям с Дианой.
«Сегодня мой лучший день рождения, так как у меня есть она. 29.01.2026. Спасибо вам за тёплые слова в наш адрес!» — написал спортсмен.Для признания в любви Торнике выбрал одну из самых романтичных локаций в мире — Эйфелеву башню. Судя по кадрам, предложение получилось довольно камерным и личным, однако теперь спортсмен решил поделиться этим моментом с поклонниками.
Ранее Квитатиани не афишировал личную жизнь и практически не показывал возлюбленную публике. Теперь же стало известно, что сердце 33-летнего певца занято, а его избранница Диана уже получила статус невесты.