Торнике Квитатиани впервые публично показал невесту Диану

15 августа 2026, 11:58

В честь 33-летия Торнике Квитатиани поделился кадрами с помолвки в Париже

Торнике Квитатиани (Фото: Instagram* / @toko_rocko)

Торнике Квитатиани впервые решил публично показать свою возлюбленную Диану. В честь своего 33-летия певец и спортсмен поделился романтичными кадрами, на которых запечатлён один из самых важных моментов в их отношениях — предложение руки и сердца.





На снимках Торнике делает предложение Диане на фоне Эйфелевой башни. Возлюбленная спортсмена младше него на 13 лет. Судя по публикации, девушка ответила согласием, а теперь пара готовится к свадьбе. Квитатиани признался, что этот день рождения стал для него особенным именно благодаря отношениям с Дианой.





«Сегодня мой лучший день рождения, так как у меня есть она. 29.01.2026. Спасибо вам за тёплые слова в наш адрес!» — написал спортсмен.