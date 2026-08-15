«Я же учила, как втягивать живот»: Полина Гагарина снялась на пляже в бикини
Гагарина показала фигуру в леопардовом купальнике и пошутила над Лазаревым
Полина Гагарина поделилась эффектными фотографиями с морского побережья. На снимках певица позирует в леопардовом купальнике на фоне пальм и пляжа. Публикация быстро привлекла внимание подписчиков и коллег артистки.
Сергей Лазарев тоже не прошёл мимо кадров и в шутливой форме попросил Гагарину поделиться с ним «немного жирка».
Певица не растерялась и напомнила коллеге о своих уроках правильного позирования.
«Я же тебя учила правильным ракурсам и как втягивать живот. Ладно, покажу ещё раз», — ответила артистка.Пляжная фотосессия Гагариной заодно превратилась в очередной повод для дружеской перепалки с Лазаревым.