«Я же учила, как втягивать живот»: Полина Гагарина снялась на пляже в бикини

15 августа 2026, 13:27

Гагарина показала фигуру в леопардовом купальнике и пошутила над Лазаревым

Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

Полина Гагарина поделилась эффектными фотографиями с морского побережья. На снимках певица позирует в леопардовом купальнике на фоне пальм и пляжа. Публикация быстро привлекла внимание подписчиков и коллег артистки.





Сергей Лазарев тоже не прошёл мимо кадров и в шутливой форме попросил Гагарину поделиться с ним «немного жирка».



Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987) Певица не растерялась и напомнила коллеге о своих уроках правильного позирования.





«Я же тебя учила правильным ракурсам и как втягивать живот. Ладно, покажу ещё раз», — ответила артистка.