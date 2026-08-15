«Поленитесь писать про пиво и мой алкоголизм»: Лариса Гузеева обратилась к хейтерам
Лариса Гузеева попросила не обсуждать её вредные привычки
Лариса Гузеева вновь решила сама рассказать о своих несовершенствах, опередив возможную критику со стороны подписчиков.
Телеведущая призналась в соцсетях, что не считает себя идеальной ни в роли матери, ни в отношениях с близкими, и предложила хейтерам не искать очередные поводы для обсуждений.
Гузеева отметила, что считает ханжество одной из самых неприятных человеческих черт, а себя назвала человеком со множеством недостатков.
«Самые опасные люди — ханжи. Я — неидеальная мать, никогда не была идеальной дочерью. Я вся в изъянах, короче. Поэтому поленитесь писать про пиво в руках и про мой алкоголизм. Я не умею любить своих. Здесь у меня талант», — написала телеведущая.Таким образом Лариса решила сама иронично пройтись по тем темам, которые регулярно становятся предметом обсуждений в соцсетях. При этом она не стала оправдываться или спорить с критиками, а, наоборот, с характерным для себя юмором признала собственные недостатки.