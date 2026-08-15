«Поленитесь писать про пиво и мой алкоголизм»: Лариса Гузеева обратилась к хейтерам

15 августа 2026, 12:32

Лариса Гузеева попросила не обсуждать её вредные привычки

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева вновь решила сама рассказать о своих несовершенствах, опередив возможную критику со стороны подписчиков.





Телеведущая призналась в соцсетях, что не считает себя идеальной ни в роли матери, ни в отношениях с близкими, и предложила хейтерам не искать очередные поводы для обсуждений.



Гузеева отметила, что считает ханжество одной из самых неприятных человеческих черт, а себя назвала человеком со множеством недостатков.





«Самые опасные люди — ханжи. Я — неидеальная мать, никогда не была идеальной дочерью. Я вся в изъянах, короче. Поэтому поленитесь писать про пиво в руках и про мой алкоголизм. Я не умею любить своих. Здесь у меня талант», — написала телеведущая.