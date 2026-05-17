Самойлова назвала рецепт успеха семейного реалити-шоу с Джиганом

Оксана Самойлова: семейная драма стала ключом к успеху реалити‑шоу
Оксана Самойлова поделилась размышлениями о роли личной драмы в успехе своего реалити‑шоу. Об этом она рассказала в беседе с «Пятым каналом».
Расставание с Джиганом, по словам знаменитости, сыграло роль катализатора зрительского интереса. По ее мнению, драма всегда вызывает сильные чувства и заставляет зрителя сопереживать герою с экрана.
«Когда все сладко-гладко, это не так интересно. Чем больше эмоциональных качелей, чем больше провокаций, тем интенсивнее это смотрится. Это просто как факт», — отметила Самойлова.Блогер уточнила, что идея реалити возникла у нее задолго до разрыва с супругом — еще 2–3 года назад. Тем не менее старт съемок пришелся на 2025 год, а к этому моменту стало очевидно, что семейный кризис неизбежен.
Еще одной особенностью проекта стало отсутствие четкого сценария на старте. По словам Самойловой, за два дня до начала съемок команда не имела представления о том, как будет строиться контент. В итоге создатели приняли решение показать зрителям реальную жизнь без прикрас.