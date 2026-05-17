Самойлова назвала рецепт успеха семейного реалити-шоу с Джиганом

17 мая 2026, 05:50

Оксана Самойлова: семейная драма стала ключом к успеху реалити‑шоу

Оксана Самойлова поделилась размышлениями о роли личной драмы в успехе своего реалити‑шоу. Об этом она рассказала в беседе с «Пятым каналом».





Расставание с Джиганом, по словам знаменитости, сыграло роль катализатора зрительского интереса. По ее мнению, драма всегда вызывает сильные чувства и заставляет зрителя сопереживать герою с экрана.



«Когда все сладко-гладко, это не так интересно. Чем больше эмоциональных качелей, чем больше провокаций, тем интенсивнее это смотрится. Это просто как факт», — отметила Самойлова.