Филипп Киркоров расплакался, размышляя о пенсии
Киркоров представил, как его будут вывозить на сцену в инвалидной коляске
Филипп Киркоров эмоционально отреагировал на разговор о возрасте и завершении карьеры. Накануне вечером певец посетил день рождения 20-летней «Мисс БРИКС — 2026» Валентины Алексеевой, где между ними состоялся неожиданный душевный разговор. Об этом сообщает Super.
Валентина поинтересовалась у артиста, когда он собирается наконец отдохнуть и позволить себе уйти на заслуженный покой. Вопрос, судя по всему, оказался для Киркорова неожиданно эмоциональным — 59-летний певец не смог сдержать слёз.
«Я расплакался. Я просто представил, как меня на колясочке вывозят [на сцену]», — признался артист.При этом полностью прекращать выступления Киркоров, похоже, не собирается. В качестве примера он вспомнил певицу Шер, которая продолжает выходить на сцену даже в 80 лет и при этом успевает заниматься личной жизнью.
Для самого Киркорова сцена остаётся важнейшей частью жизни, поэтому вопрос о возрасте для него, скорее, связан не с желанием остановиться, а с тем, сможет ли он продолжать выступать физически.