Филипп Киркоров расплакался, размышляя о пенсии

15 августа 2026, 09:54

Киркоров представил, как его будут вывозить на сцену в инвалидной коляске

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров эмоционально отреагировал на разговор о возрасте и завершении карьеры. Накануне вечером певец посетил день рождения 20-летней «Мисс БРИКС — 2026» Валентины Алексеевой, где между ними состоялся неожиданный душевный разговор. Об этом сообщает Super.





Валентина поинтересовалась у артиста, когда он собирается наконец отдохнуть и позволить себе уйти на заслуженный покой. Вопрос, судя по всему, оказался для Киркорова неожиданно эмоциональным — 59-летний певец не смог сдержать слёз.





«Я расплакался. Я просто представил, как меня на колясочке вывозят [на сцену]», — признался артист.