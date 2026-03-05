Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Американская поп-певица Бритни Спирс попала под арест за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Variety.
Вечером 4 марта артистка села за руль пьяной, в связи с чем ее остановила дорожная полиция Калифорнии. В 21:30 ее доставили к шерифу, а около 06:00 освободили из-под стражи. Теперь звезда должна явиться в суд 4 мая.
Это не первое подобное правонарушение исполнительницы. В 2007 году ей уже предъявляли обвинения, связанные с оставлением места ДТП и вождением с недействительными правами. Тогда дело закрыли, и тюремного срока удалось избежать.
Ранее стало известно, что Бритни Спирс заключила одну из самых громких сделок в музыкальной индустрии последних лет, продав права на свой легендарный каталог песен.
