Анна Заворотнюк посетила свадьбу друзей в изящном платье с обнаженными плечами

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на свадьбе в элегантном платье с открытыми плечами через несколько месяцев после рождения первенца.





29-летняя блогерша недавно родила сына Марселя от бизнесмена Тимура Исмаилова. После родов Анна Заворотнюк преимущественно проводила время в своем доме в Подмосковье, изредка прогуливаясь с ребенком.



Она говорила, что остается в России на все лето, поскольку в ОАЭ в это время очень жарко. Там было бы некомфортно гулять с малышом. Однако потом она вернется в Дубай к мужу.



Наследница звезды обосновалась в загородном доме, ранее принадлежавшем её покойной матери. Заворотнюк в личном блоге показывала, что с наступлением весны коттедж превратился в райский уголок, утопающий в зелени. Дом окружён лесом, а в саду гуляют утки.



22 августа блогер вышла в свет, чтобы посетить свадьбу друзей. Она выбрала для торжества приталенное черное платье в пол, дополнив образ серебряными украшениями. Свадьба проходила на берегу реки, за городом.





«Любовь в воздухе. Любовь — это всегда красиво», — написала Заворотнюк, выкладывая фото с мероприятия в блоге.

«Здесь (в интернете) можно столкнуться с грубостью, с неприятными комментариями даже в адрес детей. А совсем не делиться не получается», — писала блогер.