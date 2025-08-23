Анна Заворотнюк посетила свадьбу друзей в изящном платье с обнаженными плечами
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна появилась на свадьбе в элегантном платье с открытыми плечами через несколько месяцев после рождения первенца.
29-летняя блогерша недавно родила сына Марселя от бизнесмена Тимура Исмаилова. После родов Анна Заворотнюк преимущественно проводила время в своем доме в Подмосковье, изредка прогуливаясь с ребенком.
Она говорила, что остается в России на все лето, поскольку в ОАЭ в это время очень жарко. Там было бы некомфортно гулять с малышом. Однако потом она вернется в Дубай к мужу.
Наследница звезды обосновалась в загородном доме, ранее принадлежавшем её покойной матери. Заворотнюк в личном блоге показывала, что с наступлением весны коттедж превратился в райский уголок, утопающий в зелени. Дом окружён лесом, а в саду гуляют утки.
22 августа блогер вышла в свет, чтобы посетить свадьбу друзей. Она выбрала для торжества приталенное черное платье в пол, дополнив образ серебряными украшениями. Свадьба проходила на берегу реки, за городом.
«Любовь в воздухе. Любовь — это всегда красиво», — написала Заворотнюк, выкладывая фото с мероприятия в блоге.Напомним, что молодая мама продолжает скрывать лицо сына от публики, закрывая лицо малыша смайликами. Анна призналась, что не боится сглаза или порчи. Таким образом она просто хочет оградить малыша от злостных комментариев.
«Здесь (в интернете) можно столкнуться с грубостью, с неприятными комментариями даже в адрес детей. А совсем не делиться не получается», — писала блогер.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская