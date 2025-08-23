«Любовь»: Актриса Виктория Исакова показала трогательное фото Юрия Мороза с дочерью на 40-й день после смерти мужа

23 августа 2025, 07:52

Виктория Исакова показала светлое фото покойного мужа Юрия Мороза с дочерью Варварой

Юрий Мороз (Фото: Telegram @VikaIsakova1210)

Актриса Виктория Исакова опубликовала трогательное фото покойного мужа Юрия Мороза с их дочерью Варварой. Кадры появились в ее блоге на 40-й день после кончины супруга.





Напомним, что Юрий Мороз был актером театра и кино, кинорежиссером, сценаристом, а также продюсером. Он скончался 14 июля в возрасте 68 лет после двухлетней борьбы с онкологическим заболеванием.





«Дорогие друзья! Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек!», — писала о любимом в день трагедии Виктория.

Виктория Исакова с дочерью Варварой (Фото: Telegram @VikaIsakova1210)

