«Любовь»: Актриса Виктория Исакова показала трогательное фото Юрия Мороза с дочерью на 40-й день после смерти мужа
Виктория Исакова показала светлое фото покойного мужа Юрия Мороза с дочерью Варварой
Актриса Виктория Исакова опубликовала трогательное фото покойного мужа Юрия Мороза с их дочерью Варварой. Кадры появились в ее блоге на 40-й день после кончины супруга.
Напомним, что Юрий Мороз был актером театра и кино, кинорежиссером, сценаристом, а также продюсером. Он скончался 14 июля в возрасте 68 лет после двухлетней борьбы с онкологическим заболеванием.
«Дорогие друзья! Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек!», — писала о любимом в день трагедии Виктория.Она познакомилась с Юрием в 2003 году, будучи начинающей актрисой. Чуть позже они расписались. Мороз был на тот момент вдовцом, но у него уже была одна дочка, Дарья. В 2015 году у пары родилась общая девочка по имени Варвара.
Снимок Мороза с дочерью, сделанный несколько лет назад в ресторане, Исакова разместила с подписью «Когда деревья были большими... Любовь».
На фотографии сценарист в джинсовой куртке и красной футболке держит на руках маленькую дочь, которая пристально смотрит в объектив камеры.
Пользователи сети заметили сильное внешнее сходство отца и дочери. Многие выразили семье свои соболезнования, отметив, как тяжело терять близкого сердцу человека.
Мороз возглавлял Ассоциации молодых кинематографистов. Он срежиссировал первые сезоны сериала «Каменская», экранизировал «Братьев Карамазовых» и работал над третьим сезоном сериала «Содержанки».
Незадолго до похорон Юрия были опубликованы его последние прижизненные кадры, снятые в марте на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Видно, как сильно мужчина изменился из-за длительного лечения: Мороз потерял волосы и был в головном уборе. Режиссер выглядел хмурым, хотя всегда отличался хорошим настроением.