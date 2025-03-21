Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, доставшийся ему от отца

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, который отец передал ему перед смертью.
Певец рассказал, что незадолго до своей кончины уже ослабевший Бедрос Киркоров передал сыну свой перстень с инициалами, который достался ему от его отца, и попросил, чтобы это кольцо шло дальше из поколения в поколение.
После этого Киркоров-младший рассказал о словах дедушки своему сыну Мартину, который получит семейную реликвию уже после его смерти.
У гроба болгарского и российского эстрадного певца стояли Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином.
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После этого Киркоров-младший рассказал о словах дедушки своему сыну Мартину, который получит семейную реликвию уже после его смерти.
«Все мы смертны», – констатировал Филипп.В финале гражданской панихиды прозвучала композиция Guarda che luna исполнении покойного – народного артиста России Бедроса Киркорова. После завершения песни раздались громкие аплодисменты – так принято провожать артистов в последний путь.
У гроба болгарского и российского эстрадного певца стояли Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином.
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Анастасия Чинкова