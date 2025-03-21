Песков и Захарова приехали на похороны Бедроса Киркорова

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыли на церемонию прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым.
Мария Захарова отметила, что Киркоров-старший внёс большой вклад в культуру России. По словам Пескова, Бедрос Филиппович сыграл важную роль в отстаивании памятника «Алёша» (памятник советскому солдату-освободителю — прим. ред.) в Болгарии, пишет РИА Новости.
На Троекуровское кладбище, где погребут артиста, также приехали семья Стриженовых, Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Екатерина Гусева, Игорь Гуляев и Гия Эрадзе. Гроб с телом артиста доставили к месту гражданской панихиды, сообщает KP.RU.
Как ранее стало известно, Бедроса Киркорова похоронят рядом с Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Вячеславом Добрыниным и Сергеем Доренко.
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На Троекуровское кладбище, где погребут артиста, также приехали семья Стриженовых, Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Екатерина Гусева, Игорь Гуляев и Гия Эрадзе. Гроб с телом артиста доставили к месту гражданской панихиды, сообщает KP.RU.
Как ранее стало известно, Бедроса Киркорова похоронят рядом с Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Вячеславом Добрыниным и Сергеем Доренко.
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Анастасия Чубина