Ян Цапник признался, что не понимает стремления артистов кардинально менять внешность
Ян Цапник высказался о коллегах, которые делают пластику в зрелом возрасте
Ян Цапник поделился своим отношением к коллегам, которые решаются на пластические операции уже в почтенном возрасте. Об этом сообщает StarHit.
Актёр отметил, что для него естественное старение — часть жизни, и считает, что возраст не нужно пытаться полностью скрывать.
«Странно это. Когда человеку очень много лет, надо же выглядеть как по паспорту», — заявил Цапник.При этом артист подчеркнул, что каждый человек самостоятельно решает, как ему относиться к своей внешности и каким образом сохранять уверенность в себе.
«Тем не менее у каждого свой подход к себе, свой путь», — добавил актёр.Цапник не стал осуждать коллег, которые выбирают хирургические вмешательства, однако отметил, что сам придерживается другого взгляда на изменения внешности с возрастом.
По мнению артиста, у каждого человека есть право самостоятельно распоряжаться своей внешностью, главное — чтобы это решение было осознанным и приносило внутренний комфорт.