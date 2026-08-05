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Ян Цапник признался, что не понимает стремления артистов кардинально менять внешность

Ян Цапник высказался о коллегах, которые делают пластику в зрелом возрасте
Ян Цапник (Фото: кадр из сериала «Метод»)

Ян Цапник поделился своим отношением к коллегам, которые решаются на пластические операции уже в почтенном возрасте. Об этом сообщает StarHit.



Актёр отметил, что для него естественное старение — часть жизни, и считает, что возраст не нужно пытаться полностью скрывать.

«Странно это. Когда человеку очень много лет, надо же выглядеть как по паспорту», — заявил Цапник.
При этом артист подчеркнул, что каждый человек самостоятельно решает, как ему относиться к своей внешности и каким образом сохранять уверенность в себе.

«Тем не менее у каждого свой подход к себе, свой путь», — добавил актёр.
Цапник не стал осуждать коллег, которые выбирают хирургические вмешательства, однако отметил, что сам придерживается другого взгляда на изменения внешности с возрастом.

По мнению артиста, у каждого человека есть право самостоятельно распоряжаться своей внешностью, главное — чтобы это решение было осознанным и приносило внутренний комфорт.
Софья Метелева

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