Ян Цапник признался, что не понимает стремления артистов кардинально менять внешность

05 августа 2026, 21:51

Ян Цапник высказался о коллегах, которые делают пластику в зрелом возрасте

Ян Цапник (Фото: кадр из сериала «Метод»)

Ян Цапник поделился своим отношением к коллегам, которые решаются на пластические операции уже в почтенном возрасте. Об этом сообщает StarHit.





Актёр отметил, что для него естественное старение — часть жизни, и считает, что возраст не нужно пытаться полностью скрывать.





«Странно это. Когда человеку очень много лет, надо же выглядеть как по паспорту», — заявил Цапник.

«Тем не менее у каждого свой подход к себе, свой путь», — добавил актёр.