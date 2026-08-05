MIA BOYKA рассказала о страшной аварии: Porsche певицы разбился, но она осталась невредима
Певица MIA BOYKA призналась, что два года скрывала ДТП, в которое попала
Певица MIA BOYKA впервые рассказала о серьёзной аварии, в которую попала несколько лет назад. По словам артистки, столкновение было настолько сильным, что её автомобиль Porsche оказался полностью разбит, однако сама она не получила ни одной травмы.
В шоу «Вопрос ребром» певица призналась, что долго никому не рассказывала об этом происшествии — о случившемся не знали даже её родственники.
«Пару лет назад я попадала в аварию сильную. Разложила весь свой Porsche. Он в тотал, а на мне ни одной царапины не было. Я просто знаю, что каждый день мама молится обо мне и всей нашей семье. Поэтому только благодаря маминым молитвам мы все здесь», — поделилась MIA BOYKA.Артистка отметила, что именно вера и поддержка семьи помогли ей пережить тот момент. Она считает, что ей очень повезло остаться живой после такой серьёзной аварии.
Также MIA BOYKA рассказала о переменах во внешности. Певица призналась, что сделала операцию по подтяжке век, хотя раньше выступала против пластических вмешательств.
По словам артистки, с возрастом её отношение к этому изменилось: ей захотелось сохранить свежий внешний вид, а решение она считает исключительно личным.