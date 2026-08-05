MIA BOYKA рассказала о страшной аварии: Porsche певицы разбился, но она осталась невредима

05 августа 2026, 21:23

Певица MIA BOYKA призналась, что два года скрывала ДТП, в которое попала

MIA BOYKA (Фото: Instagram* / @miaboyka)

Певица MIA BOYKA впервые рассказала о серьёзной аварии, в которую попала несколько лет назад. По словам артистки, столкновение было настолько сильным, что её автомобиль Porsche оказался полностью разбит, однако сама она не получила ни одной травмы.





В шоу «Вопрос ребром» певица призналась, что долго никому не рассказывала об этом происшествии — о случившемся не знали даже её родственники.





«Пару лет назад я попадала в аварию сильную. Разложила весь свой Porsche. Он в тотал, а на мне ни одной царапины не было. Я просто знаю, что каждый день мама молится обо мне и всей нашей семье. Поэтому только благодаря маминым молитвам мы все здесь», — поделилась MIA BOYKA.