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Филипп Киркоров сорвал куш по заработкам в 2024 году

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

В мире шоу-бизнеса, где конкуренция не знает границ, Филипп Киркоров продолжает оставаться на пьедестале финансового успеха. В 2024 году его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» вновь продемонстрировала впечатляющие результаты, заработав 161 миллион рублей.
Филипп Бедросович, известный не только своими хитами, но и умением вести бизнес, продолжает подтверждать статус короля эстрады. Его уникальный подход к созданию музыкального контента и масштабные шоу привлекают внимание миллионов поклонников и обеспечивают стабильный поток доходов.

На фоне успехов Киркорова другие знаменитости также радуют своих поклонников и инвесторов. Певица Анна ASTI, например, отметила рост выручки своего лейбла, а телеведущая Юлия Высоцкая похвасталась увеличением прибыли своей компании до 57 миллионов рублей. Однако ни один из них не смог затмить финансовые достижения Филиппа Киркорова.

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#интервью
«Добро пожаловать на нашу планету»: Александр Петров показал новорожденного сына Фёдора
Актёр Александр Петров показал новорожденного сына Фёдора
09 апреля 2025, 10:23

Александр Петров с женой (фото: Instagram* / actorsashapetrov)

Актёр Александр Петров стал отцом 6 апреля. Супруга Виктория родила ему сына. Мальчика назвали Фёдором.
«06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — написал Петров в своей соцсети.

Актер уже показал своего новорождённого сына подписчикам.
Александр Петров с женой и сыном (фото: Instagram* / actorsashapetrov)
Напомним, Петров и Антонова официально поженились 25 ноября 2023 года. По словам Александра, он сделал предложение Виктории всего спустя несколько свиданий. Уже в декабре 2024 года актёр поделился новостью о том, что они ожидают первенца.

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Семья Яниса Тиммы продолжает винить Анну Седокову после трагической смерти баскетболиста
Анна Седокова заблокировала отца Яниса Тиммы в соцсетях
09 апреля 2025, 09:39

Анна Седокова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

В декабре прошлого года мир спорта потрясла трагическая новость о самоубийстве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спустя время после утраты, его семья не может смириться с горем и продолжает обвинять певицу Анну Седокову, с которой у спортсмена были сложные отношения.
Отец Яниса, Райтис, в интервью для News.ru заявил, что не следит за деятельностью Седоковой в социальных сетях, так как «заблокирован у нее».

«Она мне не особо интересна, для меня все понятно с нею, себя показала уже давно, я давно все о ней понял», — отметил он.

Кроме того, Райтис охарактеризовал экс-супругу своего сына как «алчную женщину», подчеркивая, что ее действия могли повлиять на психоэмоциональное состояние Яниса. В то время как Анна Седокова, похоже, справилась с утратой и вернулась к творческой деятельности, семья спортсмена продолжает переживать тяжелые времена и требует справедливости.

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#концерт
#похороны
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#интервью
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Татьяна Навка рассказала о жизни Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк
Навка рассказала о жизни Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк
09 апреля 2025, 09:19

Татьяна Навка (Фото: ВКонтакте @tatiananavka)

В недавнем интервью Татьяна Навка поделилась откровениями о жизни Петра Чернышева после трагической утраты его жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет «Voice».
Навка отметила, что Чернышев находит утешение в своей 6-летней дочери Миле.

«Я спокойна сейчас за Петю, у него подрастает прекрасная Милаша. Он полностью погружен в ее жизнь и в работу», — рассказала фигуристка.

По словам Татьяны, Петя активно занимается воспитанием дочери, она проявляет интерес к фигурному катанию, что сближает их. Навка также подчеркнула, что Чернышев продолжает творческую деятельность, помогая ей в создании ледовых постановок.

Фигуристка выразила надежду, что со временем Петр сможет преодолеть горе и восстановить свою жизнь.

«Время лечит», — заключила она.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после тяжёлой болезни — глиобластомы (злокачественная опухоль мозга). Этот диагноз был поставлен ей в 2018 году. В последние годы она боролась с болезнью, но, несмотря на усилия врачей и поддержку близких, болезнь оказалась неизлечимой.

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#диагноз
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Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о своих взглядах на смерть и похороны
Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о похоронах и завещании
09 апреля 2025, 09:02

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

За месяц до своей смерти Паша Техник дал откровенное интервью, в котором поделился размышлениями о смерти и похоронах. Рэпер, ушедший из жизни 5 апреля 2025 года в возрасте 40 лет, выразил желание, чтобы его проводили в последний путь без лишней помпы. Об этом сообщает «Life.ru».
«Я когда умру, не надо меня закапывать за деньги там. Умер, вот труп сгнил, и всё. Хочу именно так», — заявил он, подчеркивая свою неприязнь к традиционным ритуалам прощания.

Кроме того, Паша Техник поделился своими мыслями о том, как бы он хотел покинуть этот мир. Он отметил, что мечтает умереть во сне, без страданий и мучений. Рэпер также признался, что не оставил завещания.

Паша Техник скончался в больнице Таиланда после тяжелой болезни, включающей пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность. Его уход стал большой утратой для поклонников и коллег по музыкальной индустрии.

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#труп
#уход
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«Остался месяц до малыша»: Старшая дочь Трампа устроила сестре Тиффани бэби шауэр с кроликами
У младшей дочки Трампа скоро родится сын, Иванка устроила для сестры бэби шауэр
09 апреля 2025, 07:46

Дочери Трампа Тиффани и Иванка (Фото: Instagram* @ivankatrump)

Младшая дочь Дональда Трампа, Тиффани, готовится стать мамой, и ее сестра Иванка организовала для будущей мамы красивый бэби шауэр. Праздник прошел в тематике кролика Питера, с голубыми украшениями и вкусностями. Совсем скоро 31-летняя модель впервые возьмет на руки своего мальчика.
Иванка, которой уже 43, взяла подготовку мероприятия в свои руки и украсила вечеринку в стиле сказок Беатрис Поттер. Были кроличьи хвостики на десертах, сэндвичи с мультяшным героем и макаруны в голубых тонах — намек на пол ребенка.

Кадры мероприятия (Фото: Instagram* @ivankatrump)

Тиффани показалась на празднике в таком же голубом платье, как и украшения, показывая нетерпение родить сына. Она опубликовала фото с мужем, где тот заботливо касается ее живота. Ожидается, что мальчик появится на свет примерно через месяц.

Тиффани Трамп со своим мужем (Фото: Instagram* @tiffanytrump)

На снимках, которые выложила Иванка, видно, как сестры наслаждались днем, полным смеха и тепла. Она написала, что планировать праздник было весело, и назвала Тиффани будущей замечательной мамой и своей доброй сестренкой.

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«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит
«Твой малыш уже такой любимый — и я очень счастлива, что у меня есть ты! Люблю тебя», — отметила Иванка.
Сама Тиффани поблагодарила сестру за красоту и любовь, которую та ей всегда дарит.

Кадры мероприятия (Фото: Instagram* @ivankatrump)

«Такой особенный день, празднуем скорое появление нашего сына! Остался один месяц! Спасибо моей старшей сестре Иванке за планирование самого красивого праздника нашего ребенка», — сказала будущая мама.
Дональд Трамп на вечеринке не появился, но его радость за дочь ни для кого не секрет. Еще в октябре в Детройте он объявил о беременности Тиффани, хваля ее мужа Массада Булоса и называя дочку исключительной счастливицей. Семья политика с нетерпением ждет малыша.

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