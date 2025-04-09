Филипп Киркоров сорвал куш по заработкам в 2024 году

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
В мире шоу-бизнеса, где конкуренция не знает границ, Филипп Киркоров продолжает оставаться на пьедестале финансового успеха. В 2024 году его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» вновь продемонстрировала впечатляющие результаты, заработав 161 миллион рублей.
Филипп Бедросович, известный не только своими хитами, но и умением вести бизнес, продолжает подтверждать статус короля эстрады. Его уникальный подход к созданию музыкального контента и масштабные шоу привлекают внимание миллионов поклонников и обеспечивают стабильный поток доходов.
На фоне успехов Киркорова другие знаменитости также радуют своих поклонников и инвесторов. Певица Анна ASTI, например, отметила рост выручки своего лейбла, а телеведущая Юлия Высоцкая похвасталась увеличением прибыли своей компании до 57 миллионов рублей. Однако ни один из них не смог затмить финансовые достижения Филиппа Киркорова.
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На фоне успехов Киркорова другие знаменитости также радуют своих поклонников и инвесторов. Певица Анна ASTI, например, отметила рост выручки своего лейбла, а телеведущая Юлия Высоцкая похвасталась увеличением прибыли своей компании до 57 миллионов рублей. Однако ни один из них не смог затмить финансовые достижения Филиппа Киркорова.
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Дарья Осипова