Семья Яниса Тиммы продолжает винить Анну Седокову после трагической смерти баскетболиста

Анна Седокова (Фото: Telegram-канал @secretanna)
В декабре прошлого года мир спорта потрясла трагическая новость о самоубийстве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спустя время после утраты, его семья не может смириться с горем и продолжает обвинять певицу Анну Седокову, с которой у спортсмена были сложные отношения.
Отец Яниса, Райтис, в интервью для News.ru заявил, что не следит за деятельностью Седоковой в социальных сетях, так как «заблокирован у нее».
Кроме того, Райтис охарактеризовал экс-супругу своего сына как «алчную женщину», подчеркивая, что ее действия могли повлиять на психоэмоциональное состояние Яниса. В то время как Анна Седокова, похоже, справилась с утратой и вернулась к творческой деятельности, семья спортсмена продолжает переживать тяжелые времена и требует справедливости.
Читайте также:
Татьяна Навка рассказала о жизни Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк
Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о своих взглядах на смерть и похороны
«Концерт в Вильнюсе захотели отменить?»: Кристина Орбакайте может лишиться зарубежных заработков
«Она мне не особо интересна, для меня все понятно с нею, себя показала уже давно, я давно все о ней понял», — отметил он.
Кроме того, Райтис охарактеризовал экс-супругу своего сына как «алчную женщину», подчеркивая, что ее действия могли повлиять на психоэмоциональное состояние Яниса. В то время как Анна Седокова, похоже, справилась с утратой и вернулась к творческой деятельности, семья спортсмена продолжает переживать тяжелые времена и требует справедливости.
Читайте также:
Татьяна Навка рассказала о жизни Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк
Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о своих взглядах на смерть и похороны
«Концерт в Вильнюсе захотели отменить?»: Кристина Орбакайте может лишиться зарубежных заработков
Дарья Осипова