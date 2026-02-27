Филипп Киркоров трогательно вспомнил об Алле Пугачёвой

27 февраля 2026, 19:06

Киркоров признался, что главные хиты родились благодаря чувствам к Пугачёвой

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров откровенно рассказал о роли Алла Пугачёва в своей жизни и творчестве. По словам артиста, именно сильные чувства к бывшей жене стали источником вдохновения для многих его самых известных песен. Об этом сообщает StarHit.