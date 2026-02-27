Достижения.рф

Филипп Киркоров трогательно вспомнил об Алле Пугачёвой

Киркоров признался, что главные хиты родились благодаря чувствам к Пугачёвой
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров откровенно рассказал о роли Алла Пугачёва в своей жизни и творчестве. По словам артиста, именно сильные чувства к бывшей жене стали источником вдохновения для многих его самых известных песен. Об этом сообщает StarHit.



Певец отметил, что значительная часть его репертуара посвящена музам, и Алла Пугачёва занимает среди них особое место. Он подчеркнул, что их отношения — важная глава его жизни, от которой он не собирается отказываться или дистанцироваться.

Киркоров вспомнил, что их история началась символично — с песни «Я не Рафаэль», написанной Игорем Николаевым и ставшей своеобразным признанием в чувствах. Завершением этой главы артист назвал композицию «Немного жаль».

По словам исполнителя, песни, появившиеся после расставания, были особенно личными и «выстраданными». Киркоров признался, что благодарен судьбе за пережитые эмоции, ведь именно они сформировали его как артиста и подарили слушателям многие хиты о любви.

