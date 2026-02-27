Полина Диброва рассказала, что из имущества получила после развода с Дмитрием
Полина Диброва впервые подробно рассказала, как прошёл раздел имущества после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым, который состоялся осенью 2025 года. Об этом сообщает Woman.ru.
По словам Полины, расставание прошло спокойно и без громких судебных разбирательств — все вопросы бывшие супруги урегулировали в досудебном порядке. Дети остались жить с матерью, а отец принимает участие в их обеспечении и выплачивает алименты.
Главную интригу вокруг имущества Диброва развеяла лично: она подчеркнула, что не претендовала на состояние экс-мужа. Блогерша заявила, что финансово обеспечивает себя и детей самостоятельно благодаря работе, рекламным контрактам и собственным проектам.
Сейчас, по её словам, жизнь вышла на новый этап. Полина состоит в отношениях с бизнесменом Товстиком: пара живёт вместе с детьми в арендованном доме, много путешествует и не торопится официально оформлять отношения.
Диброва отмечает, что после развода для неё главным стало не имущество, а внутренний комфорт и стабильность семьи — именно на этом она теперь и сосредоточена.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России