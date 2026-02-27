Полина Диброва рассказала, что из имущества получила после развода с Дмитрием

27 февраля 2026, 18:27

Полина Диброва отказалась от состояния бывшего мужа и начала новую жизнь

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва впервые подробно рассказала, как прошёл раздел имущества после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым, который состоялся осенью 2025 года. Об этом сообщает Woman.ru.