Филипп Киркоров удивил гостей премии Moda Topical роскошным розовым бриллиантом

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)
На недавней премии журнала Moda Topical «Прорыв года» Филипп Киркоров, король российского шоу-бизнеса, произвел настоящий фурор, появившись в эффектном пиджаке с воланами и нежно-розовой бабочке, украшенной огромным розовым бриллиантом размером с перепелиное яйцо. Об этом пишет «7Дней.ru».
Певец пришел на мероприятие в компании своей подруги Виктории Шеляговой, которая не упустила возможности прокомментировать блестящий камень.
В ответ на вопросы фотографов о подлинности украшения Киркоров с улыбкой заметил, что он не поддельный.
В течение вечера артист несколько раз выходил на сцену для получения наград, а за одним столиком с ним сидела его муза Марго Овсянникова. Бывшая звезда шоу «Дом-2» недавно поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Киркоровым, отметив его уважительное отношение.
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«Это розовый бриллиант, кстати!», — заявила она.
В ответ на вопросы фотографов о подлинности украшения Киркоров с улыбкой заметил, что он не поддельный.
В течение вечера артист несколько раз выходил на сцену для получения наград, а за одним столиком с ним сидела его муза Марго Овсянникова. Бывшая звезда шоу «Дом-2» недавно поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Киркоровым, отметив его уважительное отношение.
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Дарья Осипова