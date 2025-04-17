Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Филипп Киркоров удивил гостей премии Moda Topical роскошным розовым бриллиантом

Филипп Киркоров удивил гостей премии Moda Topical роскошным розовым бриллиантом

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

На недавней премии журнала Moda Topical «Прорыв года» Филипп Киркоров, король российского шоу-бизнеса, произвел настоящий фурор, появившись в эффектном пиджаке с воланами и нежно-розовой бабочке, украшенной огромным розовым бриллиантом размером с перепелиное яйцо. Об этом пишет «‎7Дней.ru».
Певец пришел на мероприятие в компании своей подруги Виктории Шеляговой, которая не упустила возможности прокомментировать блестящий камень.

«Это розовый бриллиант, кстати!», — заявила она.

В ответ на вопросы фотографов о подлинности украшения Киркоров с улыбкой заметил, что он не поддельный.

В течение вечера артист несколько раз выходил на сцену для получения наград, а за одним столиком с ним сидела его муза Марго Овсянникова. Бывшая звезда шоу «Дом-2» недавно поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Киркоровым, отметив его уважительное отношение.

Читайте также:

Филипп Киркоров выбрал имя для третьего ребёнка

Беспорядок и грязь: дочь Филиппа Киркорова показала, как живёт в дубайской школе

Справила нужду у чужого авто, имела множество романов и столкнулась с маньяком: Алла Пугачева удивила всех своими поступками
#певец
#украшения
#алла пугачёва
#артист
#киркоров
Путин наградил Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве»
17 апреля 2025, 16:35

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Президент России Владимир Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Указ главы государства размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
Татьяна Буланова имеет звание заслуженной артистки РФ. В 1994 году стала обладательницей премии «Овация». Исполнительница входит в Международный союз деятелей эстрадного искусства. Снималась в кинофильмах, в том числе и в главной роли. Песни в исполнении знаменитости звучали в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Помимо Булановой, награду присвоили певице Анне Семенович, а актеры Александр Олешко и Максим Аверин получили звание народного артиста.

Читайте также:

«Просто плачу от бессилия»: рукоприкладство, алкоголизм и другие семейные скандалы Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова

Александр Шепс опроверг слухи о «договоре с дьяволом» за снятие порчи

Экс-супругу Романа Абрамовича Дашу Жукову обвинили в злоупотреблении филлерами
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#награды
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Просто плачу от бессилия»: рукоприкладство, алкоголизм и другие семейные скандалы Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова
17 апреля 2025, 16:29

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Семья Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова вновь оказалась в центре внимания. В СМИ и социальных сетях распространяется информация о проблемах в личной жизни пары. «Радио 1» расскажет, действительно ли телеведущая столкнулась с трудностями, связанными с алкоголизмом супруга? ​

Возможные проблемы с алкоголем в семье Леры Кудрявцевой


В начале 2024 года Кудрявцева сообщила о разрыве с Игорем Макаровым, указав причиной проблемы, связанные с его алкогольной зависимостью. Телеведущая заявила, что намеренно сделала личную информацию публичной, надеясь, что это поможет мужу справиться с зависимостью. По её словам, она ушла от супруга, подчеркнув, что «алкоголь — зло».

Позднее стало известно, что Макаров прошёл курс реабилитации. Кудрявцева называла учреждение, в котором он находился, «санаторием». Осенью 2024 года телеведущая опубликовала совместную фотографию с хоккеистом, намекнув на примирение. Однако поклонники не разделили оптимизма звезды, напоминая, что зависимость — хроническое заболевание, способное вернуться в любой момент.

Была беременной от Пригожина, но так и не родила: Валерии 57 лет, какая страшная правда всплыла о личной жизни певицы
Была беременной от Пригожина, но так и не родила: Валерии 57 лет, какая страшная правда всплыла о личной жизни певицы

В начале 2025 года Кудрявцева сделала ещё одно эмоциональное признание, в котором заявила о своём тяжёлом эмоциональном состоянии. Она рассказала, что страдает от созависимости, чувствует полное истощение и больше не знает, как справляться с ситуацией.

«Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать… Впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — сообщила она.

Это вызвало новую волну обеспокоенности среди её поклонников. Некоторые начали подозревать, что телеведущая тоже могла начать употреблять алкоголь, чтобы «быть на одной волне» с мужем. Однако официальных подтверждений этому нет.

Реакция Леры Кудрявцевой на слухи и скандалы


На фоне обсуждений личной жизни Леры Кудрявцевой появилась информация о её якобы участии в инциденте с няней. В ряде СМИ сообщалось о предполагаемом факте насилия. Кудрявцева категорически опровергла эти обвинения и публично заявила о намерении обратиться в суд.

Телеведущая подчеркнула, что никогда в жизни не позволяла себе поднять руку на ребёнка или на тех, кто работает с ней. Она жёстко раскритиковала СМИ за распространение ложной информации. Свою реакцию на происходящее она назвала «инфернальным писцом» и указала, что именно так создаётся общественное мнение — на пустом месте и без фактов.

Лера Кудрявцева и Игорт Макаров (фото: Instagram* / leratv)

Также Лера резко отреагировала на поведение музыкального критика Сергея Соседова в эфире одного из телешоу. Конфликт возник после обсуждения выступления Сергея Челобанова с песней Юрия Шатунова «Грезы».

Все члены жюри положительно отреагировали на номер, кроме Соседова. Кудрявцева не согласилась с мнением критика, вступилась за исполнителя, после чего кинула подушку и покинула студию. Эпизод привлёк внимание зрителей и стал ещё одной темой для обсуждений в прессе.

Что известно о положении Игоря Макарова


После завершения спортивной карьеры Игорь Макаров на некоторое время оказался без работы. По сообщениям СМИ, трудности с адаптацией к новой реальности могли повлиять на его эмоциональное состояние.

В конце 2024 года появилась информация, что он присоединился к хоккейному клубу «Авангард». Поклонники восприняли это как положительный знак.

Читайте также:

«Не хватает с унитаза»: Бузову раскритиковали за новое фото в купальнике

Малахов показал неузнаваемую актрису фильма «Обыкновенное чудо»

Оксана Самойлова заступилась за отношения Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#сми
#звёзды
#артист
#скандал
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Александр Шепс опроверг слухи о «договоре с дьяволом» за снятие порчи
17 апреля 2025, 16:03

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)

Экстрасенс Александр Шепс, победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов», выступил с опровержением слухов, возникших после публикации видео с женщиной, утверждающей, что он требует подписать договор с дьяволом за снятие порчи. Об этом пишет «Voice».
В записи неизвестная заявляет, что за магическую помощь Шепс якобы потребовал жертву в виде жизни четырех родственников.

Участник «Битвы экстрасенсов» Шепс снимает порчу при согласии на смерть четырёх родных
Участник «Битвы экстрасенсов» Шепс снимает порчу при согласии на смерть четырёх родных

В ответ на эти обвинения Шепс подчеркнул, что никогда не использует подобные методы и призвал людей быть осторожными, не доверяя мошенникам. Он отметил, что подобные слухи появляются регулярно и могут быть связаны либо с аферистами, использующими его имя, либо с недоброжелателями.

«Я никогда не делаю привороты и не занимаюсь снятием порчи. Эти слухи абсолютно не соответствуют действительности», — заявил экстрасенс.

Он также добавил, что не верит в существование порчи как таковой и призвал своих поклонников не поддаваться на уловки мошенников. Личность женщины из видео и источник записи пока не установлены.

Читайте также:

Стало известно о многомиллионном заработке звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса

Натан рассказал о серьезной травме после участия в шоу «Богатырские игры»

«Не хватает с унитаза»: Бузову раскритиковали за новое фото в купальнике
#женщины
#звёзды
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-супругу Романа Абрамовича Дашу Жукову обвинили в злоупотреблении филлерами
17 апреля 2025, 15:46

Даша Жукова (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Даша Жукова нечасто радует своих подписчиков новыми фотографиями в запрещённой соцсети, но накануне экс-супруга Романа Абрамовича сделала исключение и поделилась сторис в своём блоге. Это одно из немногих изображений Даши после её пятого родов — всего несколько месяцев назад она и её партнёр Ставрос Ниархос стали родителями в третий раз. На снимке Жукова позирует с моделью Камиль Роу и сестрой своего мужа Евгенией.
Пользователи заметили, что внешность Даши значительно изменилась в последнее время, и обвинили её в чрезмерном использовании филлеров и других косметических процедур. Комментарии в сети звучат так: «Пропал её фирменный огонёк», «Она не похожа на себя», «Слишком много филлеров и фильтров».

Кстати, недавно Даша Жукова вместе с мужем была замечена на отдыхе в швейцарском курорте Санкт-Мориц. Эти фотографии стали первыми после того, как она стала мамой в пятый раз.

Читайте также:

Учеба в США и развод с женой: как живут богатые дети миллиардера Романа Абрамовича

Ксения Собчак назвала разведённого сына Романа Абрамовича самым завидным женихом сезона

Роман Абрамович тайно обратился в московскую больницу из-за проблем с сердцем
#сша
#дети
#учёба
#развод
#пользователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Натан рассказал о серьезной травме после участия в шоу «Богатырские игры»
17 апреля 2025, 15:44

NATAN (Фото: ВКонтакте @natan_official)

39-летний певец Натан поделился своими проблемами со здоровьем, возникшими после участия в проекте «Богатырские игры» на канале СТС. Артист, который вернулся на телевидение после скандала на шоу «Звезды в джунглях», признался, что не может полноценно заниматься спортом из-за травмы, полученной во время соревнований. Об этом пишет «Voice».
На «Богатырских играх» участники проходили испытания на силу, ловкость и выносливость. Натан, стремясь показать максимум своих возможностей, поднял бочки весом 200 кг.

Однако нагрузка оказалась слишком великой: у Натана диагностировали грыжу размером 6 мм, которая мешает ему не только заниматься спортом, но и нормально передвигаться.

«Не рассказывал вам до последнего, но теряю форму, поскольку не могу сейчас заниматься в зале по причине «производственной травмы». Придется еще долго восстанавливаться», — сообщил артист.

Ранее юморист Евгений Петросян стал объектом внимания после неожиданного предложения певицы Славы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Не хватает с унитаза»: Бузову раскритиковали за новое фото в купальнике

Слухи о романе с Павлом Волей и интрижка на съемках в Дубае: куда пропала Надя Сысоева из Comedy Woman и почему ее не зовут замуж

Малахов показал неузнаваемую актрису фильма «Обыкновенное чудо»
#испытания
#фото
#травмы
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате