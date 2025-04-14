Филипп Киркоров выбрал имя для третьего ребёнка

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров откровенно высказался об отцовстве. Певец воспитывает 13-летнюю дочь Аллу-Викторию и 12-летнего сына Мартина, но не против стать отцом в третий раз.
Певец рассказал, что уже выбрал имя для будущего ребёнка.
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«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Я понял, что если ещё когда-нибудь у меня будет мальчишка, я обязательно назову его Мироном», – признался Киркоров во время общения со СМИ на красной дорожке шоу «Авторадио. Классика. Дуэты».Также исполнитель добавил, что его любимым женским именем является Виктория, потому что так звали его маму.
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Анастасия Чинкова