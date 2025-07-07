Певец Царикати раскрыл, как на самом деле познакомились Пугачёва и Галкин*: «Об этом не писали в СМИ»
Феликс Царикати уверяет, что именно он познакомил Пугачёву и Галкина*
Более десятка лет в шоу-бизнесе бытовало мнение, что Аллу Пугачёву и Максима Галкина* познакомил Филипп Киркоров. На его беду певица прониклась симпатией к юмористу и вскоре объявила поп-королю о расставании.
Однако только сейчас появились новые подробности первой встречи пары. Певец Феликс Царикати утверждает, что он свёл артистов. Это произошло не намерено, однако представил начинающего артиста Примадонне на мероприятии в ресторане «Луксор» именно он.
«Интересный факт – об этом не писали в СМИ, но именно я познакомил Галкина* с Пугачевой. У меня даже есть фото, на которой мы стоим все вместе в ресторане „Луксор“. Тогда Макса* ещё никто не знал, и я представил его Алле», – заявил Царикати в беседе с изданием «Страсти».Примечательно, что год знакомства будущих супругов в версии Царикати совпал с версией Киркорова – 2001. Певец убеждён, что Пугачёва и Галкин* искренне любят друг друга, что позволяет им оставаться вместе столько лет и не давать ни единого слуха о разводе.
При этом Царикати категорчески не разделяет позицию Пугачёвой, которую она транслирует в адрес соотечественников.