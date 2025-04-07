«Rolex не имеет к ним никакого отношения»: Собчак разоблачила враньё Киркорова о часах из лимитированной коллекции

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров не на шутку опозорился из-за дорогой покупки, которой он решил похвастаться перед публикой. Певец пришёл в гости к подруге Виктории Шеляговой и показал новые часы, заявив, что Rolex выпустил лимитированную коллекцию к 80-летию со Дня Победы.
Поп-король с гордостью заявил, что поднял на уши всех, чтобы первым получить уникальные часы с изображением момента «Родина-мать». Он похвастался, что ему раздобыли их за сутки.
Однако артист рано радуется, потому что выяснилось, что на сайте Rolex нет никакой информации о новой коллекции. Ксения Собчак подтвердила эти сведения, добавив, что такие часы были сделаны в мастерской, куда может обратиться любой желающий.
«Я поднял на уши весь мир»: Киркоров купил часы от Rolex с изображением памятника Родины-матери
Сестра Филиппа Киркорова скончалась через неделю после рождения: причина трагедии
Бывшая жена Паши Техника дала интервью Ксении Собчак после его смерти
Однако артист рано радуется, потому что выяснилось, что на сайте Rolex нет никакой информации о новой коллекции. Ксения Собчак подтвердила эти сведения, добавив, что такие часы были сделаны в мастерской, куда может обратиться любой желающий.
«Швейцарская часовая компания никакого отношения к ней не имеет – это лимитированная серия одной люксовой кастом-мастерской из Лондона. А мастера там явно хорошо знают своего клиента, и я, кстати, сразу подумала, что Филипп будет в числе первых покупателей», – отметила журналистка.Читайте также:
«Я поднял на уши весь мир»: Киркоров купил часы от Rolex с изображением памятника Родины-матери
Сестра Филиппа Киркорова скончалась через неделю после рождения: причина трагедии
Бывшая жена Паши Техника дала интервью Ксении Собчак после его смерти
Анастасия Чинкова