Филипп Киркоров назвал друзей и «братьев по цеху»

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм, @official_kirkorov)
Российский король поп-музыки Филипп Киркоров признался, что Игорь Крутой и Яна Рудковская - его единственные друзья, на которых он может всегда положиться. Слова певца приводит «Пятый канал».
«Есть братья по цеху, кого я люблю, — Коля Басков, Саша Буйнов. Из подруг моих ближайших — это Севиль, Люся Чеботина, Мари Краймбрери»,Также он уточнил, что с уважением относится к Евгению Петросяну, Юрию Николаеву и Льву Лещенко.
— сообщил Киркоров на концерте в честь 75-летия Александра Буйнова в Государственном Кремлёвском дворце.
«Шоу-бизнес — это один цех. <…> Всё равно какая-никакая ревность есть. Там, где ревность есть, там нет дружбы. Там ни любви, ни дружбы»,Ранее композитор и певец Юрий Лоза заявил, что блогер Валя Карнавал никогда бы не поступила в вуз без блата. Так он прокомментировал сообщение о том, что девушка поступила в Финансовый университет при правительстве РФ без сдачи экзаменов.
— заключил артист Киркоров.
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