Новый дуэт MIA BOYKA вызвал волну критики в соцсетях

18 сентября 2026, 15:40

MIA BOYKA припомнили скандальный жест после дуэта с китайским артистом

MIA BOYKA (Фото: Instagram* / @miaboyka)

MIA BOYKA получила волну негативных комментариев после публикации видео с китайским исполнителем. Артисты вместе записали песню сразу на двух языках, однако подписчики быстро вспомнили прошлый скандал с участием певицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».