Новый дуэт MIA BOYKA вызвал волну критики в соцсетях
MIA BOYKA получила волну негативных комментариев после публикации видео с китайским исполнителем. Артисты вместе записали песню сразу на двух языках, однако подписчики быстро вспомнили прошлый скандал с участием певицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Около года назад в Сети разлетелся фрагмент выпуска Comedy Club, где MIA рассказывала о желании стать популярной в Китае. Во время разговора артистка показала пальцами жест, имитирующий узкий разрез глаз.
Пользователи восприняли это как оскорбительный жест в адрес людей азиатской внешности и тогда обрушились на Бойку с критикой. После разгоревшегося скандала певице пришлось публично извиняться за свой поступок.
Теперь история получила новое продолжение. После появления видео с китайским артистом комментаторы вновь начали обсуждать тот самый эпизод, заявляя, что певице не забыли её прошлую выходку. Сам новый дуэт при этом посвящён совместной музыке и исполнен на двух языках, однако обсуждение в комментариях быстро сместилось с творчества на старый скандал.
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