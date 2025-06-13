Филипп Киркоров вышел на связь из пустыни на фоне проблем со здоровьем
Филипп Киркоров постепенно восстанавливается после ожога, полученного на концерте в Петербурге. Однако артист удивил фанатов, опубликовав в личном блоге видео из пустыни.
Напомним, что с конца весны Киркоров лечится в одной из столичных клиник после неудачного шоу с пиротехникой. Во время выступления у певца загорелся рукав пиджака из-за фейерверка за его спиной. Несмотря на это, артист выступил до конца, не дав зрителям повода для беспокойства.
Однако спустя время Киркорова госпитализировали с осложнениями. У него диагностировали сильные ожоги, некроз кожи и воспаление суставов.
Недавно Киркоров впервые после того концерта появился на публике. Он посетил церемонию вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Со сцены он выразил слова благодарности всем, кто переживал за него и поддерживал в трудную минуту.
А теперь исполнитель поделился новыми кадрами в личном блоге. На видео Киркоров в летнем белом костюме танцует на фоне пустыни в Марокко. Артист в подписи к посту вновь поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье.
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