Филипп Киркоров вышел на связь из пустыни на фоне проблем со здоровьем

13 июня 2025, 07:21

Филипп Киркоров (фото: Instagram* @fkirkorov)

Филипп Киркоров постепенно восстанавливается после ожога, полученного на концерте в Петербурге. Однако артист удивил фанатов, опубликовав в личном блоге видео из пустыни.