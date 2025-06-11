Раскрыты планы восстанавливающегося после ожогов Филиппа Киркорова

11 июня 2025, 10:37

Филипп Киркоров после светского выхода вернулся домой к детям

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Филипп Киркоров после светского выхода вернулся домой к детям. Об этом пишет Woman.ru.





Поп-король накануне впервые после информации о госпитализации появился на публике — артист посетил премию МУЗ-ТВ. Ранее сообщалось, что Киркоров проходит лечение в одной из частных клиник.



По словам представителя Филиппа, Екатерины Успенской, после мероприятия исполнитель вернулся домой.





«Конечно, организм еще не восстановился, поэтому пока без светских выходов. После премии Филипп вернулся домой, он уже давно выписан», — рассказала она.