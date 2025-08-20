Филипп Киркоров восстановился после ожога и анонсировал концерты в Москве

20 августа 2025, 16:55

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Российский певец Филипп Киркоров восстановился после травмы на концерте и возвращается на сцену. Об этом стало известно из его личного блога.





Так, он опубликовал серию фотографий с отдыха, а также анонсировал сольные концерты в Москве. Артист выступит перед жителями столицы 27 и 28 февраля 2026 года.

«Пока восстанавливался и отдыхал у моря, мне пришла в голову гениальная идея… Долистайте «карусель» и поймете — о чем я!» — обрадовал он поклонников.