Филипп Киркоров восстановился после ожога и анонсировал концерты в Москве
Российский певец Филипп Киркоров восстановился после травмы на концерте и возвращается на сцену. Об этом стало известно из его личного блога.
Так, он опубликовал серию фотографий с отдыха, а также анонсировал сольные концерты в Москве. Артист выступит перед жителями столицы 27 и 28 февраля 2026 года.
«Пока восстанавливался и отдыхал у моря, мне пришла в голову гениальная идея… Долистайте «карусель» и поймете — о чем я!» — обрадовал он поклонников.Напомним, этой весной на концерте в Санкт-Петербурге с Киркоровым произошел несчастный случай. Во время выступления из-за неисправности пиротехники на певце вспыхнула рубашка. Пожар быстро потушили, и артист завершил номер, несмотря на боль от ожога.
Однако последствия оказались серьезными: позже у него диагностировали бурсит — воспаление суставов — и доставили в отделение экстренной хирургии.
*Запрещен в РФ