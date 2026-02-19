Лолита попала под капельницу из-за многолетней вредной привычки
Певица Лолита Милявская рассказала в соцсетях, что оказалась под капельницами из-за пагубной привычки, от которой долгое время не могла отказаться. Речь идёт о курении электронных сигарет.Певица Лолита Милявская рассказала в соцсетях, что оказалась под капельницами из-за пагубной привычки, от которой долгое время не могла отказаться. Речь идёт о курении электронных сигарет.
По словам артистки, она настолько увлеклась вейпом, что за день могла использовать объём, сопоставимый с двумя пачками сигарет. В результате у неё произошёл спазм сосудов, который спровоцировал паническую атаку и потребовал вмешательства врачей.
Лолита призналась, что из-за случившегося фактически испортила себе отпуск — вместо отдыха ей пришлось вызывать скорую помощь и проходить лечение под капельницами. Медики предупредили певицу, что единственный выход — полностью отказаться от курения.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России