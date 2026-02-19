Лолита попала под капельницу из-за многолетней вредной привычки

19 февраля 2026, 17:59

Лолита призналась, что электронные сигареты довели её до скорой помощи

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская рассказала в соцсетях, что оказалась под капельницами из-за пагубной привычки, от которой долгое время не могла отказаться. Речь идёт о курении электронных сигарет.