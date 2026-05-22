Филипп Киркоров встал на сторону Люси Чеботиной в конфликте с Люсей Успенской
Филипп Киркоров раскритиковал Любовь Успенскую после конфликта с Люсей Чеботиной
Филипп Киркоров прокомментировал конфликт между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной. Об этом сообщает Super.
Артист высказался о ситуации на премьере фильма Майкл и заявил, что считает поведение Успенской некорректным.
«А она красиво себя ведёт? Разве можно уважаемому человеку, певице, которая себя представляет королевой шансона… Хотя для меня королева шансона — Ирина Круг. Опускаться до какого-то сведения счётов… Кто-то не угодил — это типичная Успенская. Что-то ей не понравилось или она придумала, что что-то не так. Всё — этот человек её враг», — заявил Филипп Киркоров.Напомним, конфликт между Любовь Успенская и Люся Чеботина разгорелся после появления в сети скриншота с комментарием Успенской под одним из роликов коллеги. В ответ Чеботина саркастично поблагодарила артистку за «поддержку» и призналась, что регулярно сталкивается с травлей в интернете.