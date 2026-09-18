Виталий Гогунский впервые рассказал о новой возлюбленной

18 сентября 2026, 19:21

Гогунский признался, что познакомился с возлюбленной два месяца назад

Виталий Гогунский (Фото: Instagram* / @gogunskv)

Виталий Гогунский впервые публично рассказал о новых отношениях. После громкого высказывания актера о «саде» и обсуждения его взглядов на личную жизнь у артиста, похоже, появился новый роман.





Гогунский признался в интервью Лауре Джугелии, что познакомился с возлюбленной около двух месяцев назад. По словам актера, их представил друг через человека, которому он доверяет. Артист подчеркнул, что это было не классическое сватовство, а своего рода рекомендация.





«Мы познакомились два месяца назад. Через очень уважаемого человека, по знакомству. Это не сватовство, это рекомендация, потому что я уже не хочу непроверенных вариантов. Даже если я уверен, проверяю на всякий случай. Жизнь учит…» — рассказал Гогунский.