Виталий Гогунский впервые рассказал о новой возлюбленной
Гогунский признался, что познакомился с возлюбленной два месяца назад
Виталий Гогунский впервые публично рассказал о новых отношениях. После громкого высказывания актера о «саде» и обсуждения его взглядов на личную жизнь у артиста, похоже, появился новый роман.
Гогунский признался в интервью Лауре Джугелии, что познакомился с возлюбленной около двух месяцев назад. По словам актера, их представил друг через человека, которому он доверяет. Артист подчеркнул, что это было не классическое сватовство, а своего рода рекомендация.
«Мы познакомились два месяца назад. Через очень уважаемого человека, по знакомству. Это не сватовство, это рекомендация, потому что я уже не хочу непроверенных вариантов. Даже если я уверен, проверяю на всякий случай. Жизнь учит…» — рассказал Гогунский.Актер также вновь затронул конфликт с бывшей супругой Ириной Маирко. Экс-супруги ранее судились из-за алиментов на их общую дочь. Гогунский утверждает, что продолжает выплачивать четверть своего дохода и не прекращал выполнять финансовые обязательства.
По словам артиста, если бы обвинения бывшей супруги в его адрес соответствовали действительности, он уже столкнулся бы с серьезными ограничениями, в том числе не смог бы свободно выезжать из страны.
При этом Гогунский признал, что в прошлых отношениях не всегда был идеальным партнером, однако не согласился с более жесткими обвинениями в свой адрес.