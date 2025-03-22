Филиппу Киркорову позавидовали из-за роскошных похорон его отца

Могила Бедроса Киркорова (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Филипп Киркоров столкнулся со странной реакцией общественности на организацию роскошных похорон его отца Бедроса Киркорова. Некоторые представители шоу-бизнеса позавидовали масштабу церемонии, на которой даже присутствовали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отпевание народного артиста России прошло в Храме Христа Спасителя, после чего Киркорова-старшего похоронили на Троекуровском кладбище. По соседству с его могилой покоятся известные деятели культуры: Валентин Юдашкин, Борис Клюев, Ирина Мирошниченко, Анастасия Заворотнюк и другие.
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«Люди позавидовали и отпеванию в Церкви Спаса Преображения, которая является частью Храма Христа Спасителя. И похоронам на престижном Троекуровском кладбище», – сообщает издание MK.RU.Отец короля российской эстрады скончался 18 марта. Причиной смерти стали осложнения от ранее перенесённой пневмонии. Похоронили певца 21 марта. Проститься с болгарским и российским певцов пришли Иосиф Пригожин и Валерия, Александр Буйнов, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Евгений Петросян и многие другие отечественные деятели культуры, которые были лично знакомы с исполнителем и ценят его творчество.
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Анастасия Чинкова