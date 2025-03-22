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Филиппу Киркорову позавидовали из-за роскошных похорон его отца

Могила Бедроса Киркорова (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Могила Бедроса Киркорова (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Филипп Киркоров столкнулся со странной реакцией общественности на организацию роскошных похорон его отца Бедроса Киркорова. Некоторые представители шоу-бизнеса позавидовали масштабу церемонии, на которой даже присутствовали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отпевание народного артиста России прошло в Храме Христа Спасителя, после чего Киркорова-старшего похоронили на Троекуровском кладбище. По соседству с его могилой покоятся известные деятели культуры: Валентин Юдашкин, Борис Клюев, Ирина Мирошниченко, Анастасия Заворотнюк и другие.

«Люди позавидовали и отпеванию в Церкви Спаса Преображения, которая является частью Храма Христа Спасителя. И похоронам на престижном Троекуровском кладбище», – сообщает издание MK.RU.
Отец короля российской эстрады скончался 18 марта. Причиной смерти стали осложнения от ранее перенесённой пневмонии. Похоронили певца 21 марта. Проститься с болгарским и российским певцов пришли Иосиф Пригожин и Валерия, Александр Буйнов, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Евгений Петросян и многие другие отечественные деятели культуры, которые были лично знакомы с исполнителем и ценят его творчество.

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Режиссёр «Мастера и Маргариты» подал в суд на голливудских продюсеров за попытки сорвать релиз фильма в США
Локшин подал в суд на голливудских продюсеров за блокировку «Мастера и Маргариты»
22 марта 2025, 21:32

Михаил Локшин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Релиз фильма «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина в США находится под угрозой. Картина уже получила прокатное разрешение в Германии, Италии и Австрии, однако на больших экранах в Штатах она может не появиться из-за блокирующих показ продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло.
Продюсеры уверяют, что именно им принадлежат права на экранизацию самого известного романа Михаила Булгакова. Однако дистрибьютор Luminosity Pictures настаивает, что книга является общественным достоянием. В результате компания подала на продюсеров в суд.

Лошкин отметил, что после юридического расследования компания Luminosity точно сможет доказать, что имеет право на прокат его фильма.

Изначально англоязычную адаптацию романа должен был снимать Баз Лурман, но он отказался из-за проблем с правами: наследники писателя предоставили права на экранизацию сразу двум компаниях из России и США. Теперь судьбу картины, главные роли в которой сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снегирь, решит суд, дата которого будет назначена в ближайшее время.

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Пришедший на похороны Петросян пообещал помочь похоронившему отца Киркорову справиться с вредной привычкой
Петросян пообещал помочь Киркорову справиться с зависимостью от сигарет
22 марта 2025, 19:45

Евгений Петросян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Евгений Петросян в пятницу пришёл проститься с Бедросом Киркоровым, с которым много лет дружил. 79-летний юморист посетил траурное мероприятие без молодой супруги Татьяны Брухуновой.
Петросян выразил соболезнования Филиппу Киркорову, который в ответ доверительно пожаловался на возвращение пагубной привычки.

Поп-король признался, что из-за политических событий, «голой» вечеринки, а теперь и смерти отца начал выкуривать больше одной пачки сигарет в день. Петросян сразу же выразил готовность помочь певцу справиться с зависимостью, пишет NEWS.ru.

Дело в том, что юморист раньше тоже много курил, однако закодировался у известного нарколога Александра Довженко, а затем, когда привычка чуть не вернулась, обратился к целительнице и астрологу Джуне. После этого Петросян навсегда бросил желание искать утешение в сигаретах в любой трудной ситуации.

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#соболезнования
#сын
#курение
#певец
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Заплатил сестре Брежневой за смену фамилии и поссорился с друзьями: как Александр Цекало живет в США с молодой женой
22 марта 2025, 19:38

Александр Цекало (Фото: РИА Новости/ Александр Гальперин)

Профессиональная карьера Александра Цекало разнообразна и успешна: он и продюсер, и актер, и певец, и телеведущий. Его личная жизнь не менее интересна и насыщенна. Шоумен несколько раз женился и развелся. 22 марта Александр отмечает свой 64-й день рождения. Четыре брака Цекало и его карьера — в материале «Радио 1».

Музыкальная карьера Цекало

Александр Цекало появился на свет в 1961 году в Киеве в семье инженеров. В школьные годы мальчик основал музыкальную группу «ОНО», которая играла каверы The Beatles и Slade.

Цекало с малых лет мечтал о сцене, но родители настояли на его поступлении в Ленинградский технологический институт на факультет бумажной промышленности. В студенческие годы Алексндр основал квартет «Шляпа».

Музыкальному коллективу долгое время не удавалось получить известность. Шоумен позже делился, что в Киеве им не давали трудиться, снимали на телевидении, но после сцены с группой вырезали.

Перестройка положительно повлияла на карьеру артиста: квартету предложили работать в Одесской филармонии, а потом коллектив пригласил к себе театр эстрады «Шарж». Через некоторое время Александра позвали в Главную редакцию музыкальных программ Гостелерадио СССР.

Там Цекало встретился с Лолитой Милявской, и они начали выступать вместе — кабаре-дуэт «Академия» полюбился публике.
Артисты тщательно готовили каждый номер: они не просто исполняли композиции, а устраивали настоящее шоу. Дуэт просуществовал 15 лет, в 2000 году коллектив распался — Александр захотел переключиться на телевидение и кино.

Александр Цекало (Фото: кадр из фильма «Бендер: Золото империи»)

Цекало в кино и сериалах

Шоумен дебютировал в кино в 1991 году. Он получил небольшую роль певца на пляже в фильме Михаила Козакова «Тень, или может быть, все обойдется».

Центрального персонажа Цекало сыграл в 2000 году вместе с Юрием Стояновым в мелодраме Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый». Тогда он осознал, что его увлекает работа продюсера. Александр также стал актером нескольких комедийных шоу: в 2004–2005 годы снимался в «Осторожно, Задов!» и «33 квадратных метрах».

В 2005 году артист пробовал себя в озвучке. Он подарил свой голос жирафу Мелману в «Мадагаскаре».

Иван Ургант и Александр Цекало (Фото: кадр из передачи «Большая разница»)

Карьера на телевидении

Оставив за спиной музыкальную карьеру, Цекало сконцентрировался на работе телеведущего. На Первом канале он вел шоу «Две звезды», «Большая разница», «Минута славы», «Прожекторперисхилтон», «Игры разума». Соведущими Александра были Сергей Светлаков, Иван Ургант, Нонна Гришаева, Лолита Милявская и иные знаменитости.

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Раскрылся Цекало и как продюсер. Он трудился над мюзиклами «Норд-Ост», «12 стульев». В 2007 году являлся генеральным продюсером Первого канала по спецпроектам. С 2002 по 2005 годы был генеральным продюсером СТС.

В 2008 году Цекало спродюсировал фильмы «Квартета И» «День радио» и «О чем говорят мужчины». Огромным успехом пользовались сериалы «Метод» и «Мажор», их выкупил онлайн-кинотеатр Netflix.

В 2021 году шоумен продюсировал сериал «Пищеблок», затем «Нулевой пациент» и «Аутсорс».

Александр Цекало (Фото: кадр из сериала «Метод»)

Четыре жены Александра Цекало

Артист заключал брак четыре раза. Первой женой стала солистка квартета «Шляпа» Алена Шиферман. С ней он прожил лишь год, а потом встретил Лолиту Милявскую. Звезды расписались только после 10 лет отношений. Потом в семье появилась дочь Ева. Годы спустя выяснилось, что девочка — не родной ребенок Цекало.

Прожив в браке всего три месяца, Цекало и Милявская расстались. На конкурсе «Евровидение» в 2000 году Александр повстречал Яну Самойлову, но брак с ней артист не заключал. Долгое время Александр появлялся на светских мероприятиях с разными спутницами, но в 2008 году он познакомился с Викторией Галушкой, младшей сестрой Веры Брежневой.

Лолита Милявская (Фото: Инстаграм* @lolitamilyavskaya)


Влюбленные сыграли свадьбу в том же году. Через некоторое время у них родилась дочь Александра, а спустя четыре года появился сын Михаил. Союз просуществовал 10 лет, а затем Цекало увидели в ресторане, заигрывающим с Дариной Эрвин. Вскоре шоумен развелся с Викторией и сделал предложение новой избраннице.

Она согласилась, но с одним условием: его фамилию больше не будет носить другая женщина. Цекало заплатил Виктории за смену фамилии на девичью.

Затем он переехал в Лос-Анджелес, женился на Дарине, купил роскошный особняк и открыл несколько собственных предприятий. Однако все это он зарегистрировал на Эрвин. Шоумен распрощался с теми друзьями, кто не принял его четвертую жену.

В новом браке Александр изменил свою жизнь — стал следить за питанием, начал посещать тренажерный зал и бассейн, а еще занялся изучением английского.

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)


В конце 2024 года в инфополе появились слухи о разводе пары. Журналисты писали, будто Дарина ушла от Александра, буквально обобрав до нитки, как и предрекали когда-то друзья шоумена. В интервью для Super.ru он заявил, что сплетни рождаются от зависти к красоте и таланту его возлюбленной. Они все еще счастливо живут вместе и разводиться не собираются. Цекало посоветовал «переживающим» успокоиться и заняться своей жизнью.

Александр Цекало дал первое интервью за несколько лет. Рассказал о разводе с женой, продаже недвижимости в России и сестре Веры Брежневой
Александр Цекало дал первое интервью за несколько лет. Рассказал о разводе с женой, продаже недвижимости в России и сестре Веры Брежневой

Александр Цекало сейчас

Шоумен продолжает вести бизнес в РФ: он является учредителем кинокомпании «Среда» и владеет 60% акций. Цекало активно продюсирует российские фильмы и сериалы.

В 2024 году журналисты говорили, что Александр стал избавляться от элитной недвижимости в России. Якобы он продал особняк в Шульгино на Рублево-Успенском шоссе, который стоит 430 миллионов рублей.

Как объяснил сам шоумен, дом был оставлен Виктории и детям после развода. Позже Галушка решила сама продать дом, в связи с чем это не имеет к Цекало никакого отношения.

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Фигуристка Саша Трусова больше не скрывает беременность
22 марта 2025, 19:17

Саша Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Саша Трусова больше не скрывает беременность. На турнире по фигурному катанию «Русский вызов» спортсменка вместе с мужем Макаром Игнатовым исполнила романтичный номер об истории их любви.
20-летняя фигуристка долгое время скрывала своё положение и игнорировала все слухи. Сегодня она всё же раскрыла, что ждёт первенца.

На выступлении, которое транслировал Первый канал, Трусова сначала была в пиджаке, однако под конец сняла его и осталась в белом платье, подчёркнувшем её округлившийся живот. А Игнатов надел белую рубашку и светлые джинсы.

Фигуристы сыграли свадьбу 17 августа прошлого года. Помолвка состоялась за два месяца до этого – 17 июня.

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#спортсмены
#отношения
#любовь
#беременность
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Отец Яниса Тиммы об Анне Седоковой: «Надо справку взять из психиатрической больницы, вылечили её до конца или нет»
Отец Тиммы заявил, что Седоковой нужно взять справку из психиатрической больницы
22 марта 2025, 19:06

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Отец баскетболиста Яниса Тиммы продолжает конфликтовать с бывшей супругой сына. Райтис Тимма убеждён, что певица Анна Седокова не любила спортсмена, который добровольно ушёл из жизни в декабре прошлого года.
Мужчина отметил, что Седокова наняла семь адвокатов, после чего задался вопросом, зачем столько защиты человеку, который утверждает, что ни в чём не виновен.

Также Райтис отметил, что Янис никогда не был в депрессии и не употреблял запрещённые вещества. Однако он очень сильно переживал за отношения с женой, которую сильно любил. По словам отца баскетболиста, Анна постоянно изменяла.

Подверг сомнению отец Тиммы и психологическое состояние певицы. Сразу после самоубийства бывшего мужа она попала в больницу с нервным срывом.

«Надо справку взять из психиатрической больницы, вылечили её до конца или нет», – заявил Райтис Тимма.
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#отношения
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#самоубийство
#психологическая поддержка
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